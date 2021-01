Skal krydse grænsen for vaccination

Der er masser af plads til at lave et vaccinationscenter i den store Rødovrehal, men indtil videre, skal borgere uden for risigrupperne til nærliggende hospitaler og stikkes. Foto: Arkiv

Hurtighed og nærhed er vigtige ord, når det kommer til sundhed og at få coronavaccinen ud til borgerne. I Ishøj afsøger kommunen og Region Hovedstaden derfor muligheden for at bruge en sportshal til som vaccinationscenter. I Rødovre er man ikke afvisende for samme model, men indtil regionen spørger, skal man krydse kommunegrænsen for at blive vaccineret.

Af André Bentsen

”I takt med, at Danmark modtager flere og flere vacciner, så skrues der også op for tempoet af vaccinationer. Derfor er Ishøj kommune og Region Hovedstaden lige nu i fuld gang med at forhandle en aftale om at bruge Ishøj Idrætscenter til vaccinationscenter på Vestegnen.”Sådan skriver Merete Amdisen, der er borgmesterkandidat og formand for sundhedsudvalget i Ishøj på sin Facebookvæg.

I Rødovre må borgerne dog spejde lidt længere end kommunegrænsen for at finde et sted til en fremtidig vaccination – også selvom kommunens store idrætshaller lige nu står gabende tomme.



”Placeringen af vaccinationscentrene er ikke noget vi i kommunerne har indflydelse på. Det er alene noget Regionen planlægger,” understreger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Pedersen (S).

”Men henvender de sig med et ønske om at placere et center i Rødovre, vil vi naturligvis samarbejde,” tilføjer hun.



Hospitaler og storcentre

I følge de seneste udmeldinger, som udvalgsformanden har kendskab til, vil vaccinationscentrene blive oprettet på følgende hospitaler i Region Hovedstaden: Hillerød, Frederiksberg, Hvidovre, Rigshospitalet og Gentofte.

”Disse suppleres med centre i Ballerup, Øksnehallen, Bella Centret og Bornholm,” siger Annie Arnoldsen Pedersen til Rødovre Lokal Nyt.

Derudover undersøges placering i planområderne i Regionens sydlige og nordlige del.

Annie Arnoldsen Pedersen glæder sig over, at der er mulighed og hjælp til, at det lokale personale og de ældre er kommet hurtigt i gang med vaccinerne.

”I Rødovre er vi som bekendt i fuld gang på ældreområdet, hvor borgere som modtager personlig og praktisk hjælp er de næste i køen sammen med deres personale,” siger hun.



Er det logistisk set tilfredsstillende for Rødovre, at man skal helt til et hospital for at få sin vaccine? Er I ikke bange for, at det afskrækker nogen fra at sige ja?

”Jeg er ret sikker på, at samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden ville sige ’ja tak’ til et center i egen kommunen, men som sagt er det Regionen der bestemmer og planlægger.”