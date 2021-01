Sådan holder du den absolut bedste mortens aften

SPONSORERET INDHOLD I Danmark er vi et utrolig traditionsrigt folk. Vi nyder at holde traditioner i hævd og gør det utrolig ofte. Dette ses især også, når det kommer til vores mange mærke- og helligdage.

Påsken vender hvert år tilbage i april måned, hvor vi får en god uges ferie, drager til påskefrokost, finder påskeæg og udsmykker alt, hvad vi kan komme i nærheden af med gult pynt. Endnu mere intenst går det til værks ved juletid. Julen starter officielt i december måned.

Men allerede i oktober møder man de første klejner og pebernødder på hylderne, og julemusikken kan ikke komme i gang hurtigt nok. Efter cirka en måneds gaveræs, planlægning og transport på tværs af land og rige, så kulminerer det hele i juleaften, hvor vi minsandten også har mange faste traditioner for, hvordan det skal gøres. Vi er altså glade for traditioner, højtider og mærkedage herhjemme.

Det er helt sikkert. En anden dag, der er lidt mere overset, er mortensaften. Med udgangspunkt i historien om morten, der ikke ville være biskop og gæssene, der afslørede hans gemmested, så fejrer mange danskere hvert år mortensaften. Den falder typisk i første halvdel af november, og her står traditionen tro på and. Måske er du en af dem, der godt kunne tænke dig at fejre en god mortensaften?

Men du har måske aldrig prøvet det før? Så kan vi glædeligt oplyse, at mortensaften ikke byder på nær så mange traditioner som jul og nytår, så du har derfor mere råderum til at gøre, som du vil. Men derfor er der stadig en række ting, der bør være til stede. For at være til hjælp har vi derfor lavet en lille liste over en række ting, der kan bidrage til, at du holder den absolut bedste mortensaften. God læselyst.

Maden skal være i orden

Den mest klare tradition på mortens aften er maden. Det er næppe en mortens aften, hvis i ikke får en and serveret. Men måske er du ikke den store kok? Eller måske er din fritid til at lave mad knap? Så kunne du overveje en catering buffet til jeres mortensaften menu. Så er der også bedre rum til at få de andre ting omkring aftenen på plads.

Gæsterne

Hold gerne mortensaften med de gæster, du har allermest lyst til at se. Brug mærkedagen som en undskyldning for at samle nogle gode venner eller noget nær familie. Det er for sjældent, at man får stablet et godt middagsselskab på benene, og dette kan mortensaften helt sikkert være anledning til.

Sæt stemningen

Selvom de gode gæster og maden nærmest er nok i sig selv, så gør dit for at sætte den gode stemning. Hvor spiser i henne? Er rummet hyggeligt belyst? Er der behageligt musik i baggrunden til middagen? Det er de små ting, der virkelig kan sætte en dejlig stemning.