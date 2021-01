Sådan bliver du klar til en familieforøgelse

SPONSORERET INDHOLD Det er altid glædeligt nyt, når familien står til at blive forøget med endnu et familiemedlem, men er det første gang, man skal være forælder, så vil der være mange nye ting, man skal sætte sig ind i.

Det vil måske føles som en ukendt verden, man skal lære bedre at kende. Skal du snart være førstegangsforælder, så kan du her blive meget klogere på, hvordan du bliver klar til en familieforøgelse.

Forsøg at acceptere at man aldrig bliver 100 % klar

Selvom man kan gøre mange ting for at forberede sig på en familieforøgelse, er det stadigt vigtigt at huske på, at man sjældent bliver 100 % klar. Man kan ikke vide, hvad man bliver kastet ud i, og derfor kan du ikke forberede dig på alt. Måske vil du opleve en følelse af afmagt, kærlighed som aldrig før eller noget helt tredje. Der er mange følelser, der kommer op i en, når man pludseligt står med en nyfødt i armene.

Når du accepterer, at du aldrig bliver helt klar, bliver du mere klar, da du får muligheden for at finde roen i uvisheden. Du bør stole på dig selv, dine intentioner og din mavefornemmelse. Selvom du ikke før har prøvet at være forælder, så ved du i mange tilfælde godt, hvad du skal gøre, og hvordan du skal reagere, selvom det er er en helt ny situation, du står i.

Man kan forberede sig på mange måder

Når du har accepteret, at du ikke bliver 100 % klar, så er det vigtigt, at du forsøger at falde til ro i din måde at forberede dig på. Nogle vælger at læse en masse bøger omkring børn, børneopdragelse og de rigtige metoder at agere på, mens andre snakker med familie og venner omkring det.

Gode råd og erfaring kan give mere ro i maven, mens for meget information omkring, hvad man må og ikke må, hurtigt kan blive for meget. Det er vigtigt, at du ikke føler dig presset af forventningerne, og du bør huske på, at du trods alt kender dit barn bedst.

Det er en god idé at klare de praktiske ting i god tid

Når familien bliver forøget med en lille ny, er der også mange praktiske ting, man skal have på plads. Eksempelvis skal man have indkøbt tøj, pusleplads, barnevogn og meget andet, og det kan være en god idé at have styr på det i god tid. Det er nemlig noget af det, som kan hjælpe dig med at blive mentalt klar på det, som snart skal ske, mens man heller aldrig kan være sikker på, at barnet kommer ud til terminsdagen. Det er set før, at børn bliver født for tidligt.

Når du skal klargøre de praktiske ting, så kan det være en god idé at læse anmeldelser.