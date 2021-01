Rundt om Rødovre spreder sig

Hvis du kigger forbi Rødovre Lokal Nyt på Rødovrevej, har vi byens allernyeste kort med alle de nye veje også i stort format, så du kan tracke din fremgang i den store udfordring, #RundtOmRødovre. Foto: Privat

Kan du løbe et ’hej’ eller en ’sommerfugl’, så kan du presse en af de 350 deltagere i vores store sundhedsudfordring #RundtOmRødovre på en sjov måde. Husk du også kan hente et kort på lokalavisen.

Af André Bentsen

Vind gratis træning i Vestbad Gå, løb eller cykle på Rødovres veje. Helst sammen med en træningsmakker, familie eller ven.

Streg over hvilke veje, du har besøgt.Husk at holde afstand.

Målet er at nå ALLE Rødovres veje i 2021.

Brug #RundtOmRødovre, hvis du poster et billede på Instagram eller Facebook. Så deltager du i lodtrækningen om gratis træning og svømning i Vestbad. Slå billeder op og kom med anbefalinger af lokale forretninger, der har haft det hårdt under coronakrisen og støt dem med opmærksomhed.

18 veje mere tjekket af på kortet i det dejlige vejr. Vi kom forbi en lokalavis, vi lige ville reklamere for og lavede også lidt mikrotræning på vejen. Det har min veninde Louise Ekdahllært mig. Hun har firmaet Copenhagen Outdoor.

Sådan sørgede Sidse Toft Bossen forleden for at lave reklame for to firmaer, der godt kan bruge omtalen, mens hun selv lærte sin by bedre at kende og fik motioneret ved at deltage i vores sunde konkurrencen #RundtOmRødovre.

Og selvom det nok ikke er alle, der uploader videoer af sig selv tage armhævninger op af skiltet på Vejlbyvej, er hun er langtfra den eneste, der har taget den store challenge til sig.

Siden vi i sidste uge delte gratis kort over Rødovres veje ud til gæster på redaktionen har mange været inde og opfordret hinanden til at røre sig mere med sikker afstand.

350 medlemmer af Facebookgruppen har taget hinanden med ud på gå- og løbeture eller bakket hinanden op moralsk, når de har bevæget sig alene rundt.

Som eksempelvis Hanne Keller, der løb 5 kilometer med en helt særlig makker og slog et billede op foran Vestbad.

”Selv min løbemakker ser langt efter åbningen af Vestbad, ” skrev hun om sin lille hund.



Ny dille

Den altid bevægelige Thomas Breum, der har en stor fortid – og fremtid – hos Boldklubben Rødovre, har som altid taget vores udfordring til helt nye højder.

I stedet for bare at gå eller løbe på Rødovres mange veje, har han brugt #RundtOmRødovre til at tegne mærkelige ting med sine løberuter.

I sidste uge blev det til både en ’sommerfugl’ og et ’hej’.

Islev fører

I Islev er det lokale løbefællesskab gået helt amok. Flere gange om ugen inviterer de til fælles gåture med afstand og til lange løbeture med samme sikkerhed. Alligevel formår Daniel Raaschau Jensen og Louise Thyge og Heidi Iwersen og Mette Sørensen sammen med Pia Hess Larsen at tage billeder foran forretninger, de synes fortjener lidt ekstra opmærksomhed, som eksempelvis Stjernegrillen.