Rødovre Kommune afviser rygter om vaccinetrusler

I Rødovre har kommunen endnu ikke kendskab til ansatte, der ikke vil vaccineres, men understreger, at det i sidste ende er et frit valg. Foto: Privat

Vaccination Selvom Rødovre Kommune hverken kan eller vil tvinge medarbejdere til at tage imod coronavaccinen, skal kommunen sikre, at de ansatte, der er i kontakt med borgerne, er vaccineret.

Af André Bentsen

Mens langt de fleste danskere i disse dage takker ja til at blive vaccineret for at bekæmpe spredningen af coronavirus, er der stadig en del, som ikke ønsker at blive vaccineret.

Det rejser spørgsmålet om, hvad kommunen gør, hvis en ansat nægter at lade sig vaccinere.

I Rødovre har kommunaldirektør, Anders Agger, ikke kendskab til, om der er medarbejdere på ældreområdet, der ikke har tagetimod tilbuddet om at blive vaccineret.

”Det er frivilligt for alle danske, om de vil lade sig vaccinere. Det gælder også for vores ansatte. Men det har naturligvis meget stor værdi, at de medarbejdere, der er tæt på borgerne er vaccineret. Det er også grunden til, at det er dem med kontakt til de udsatte grupper, der har fået tilbudt vaccinen blandt de første i landet,” siger Anders Agger.

Ingen tvang

Kommunaldirektøren kender ikke til rygter om, at enkelte ansatte skulle føle sig truet til at sige ja til vaccinen.

”Jeg har ingen meldinger fået tilbage om, at nogen føler sig truet på deres job, og jeg kan også helt afvise, at det skulle kunne blive en konsekvens af ikke at lade sig vaccinere. Jeg kan ikke vide, om der er enkelte medarbejdere, der har følt et pres fra hele situationen, nu hvor vi er gået i gang med at vaccinere på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Det er fuldstændig ens eget valg, om man vil vaccineres,” understreger Anders Agger.

”Hvis nogen føler, at de bliver presset til at tage en vaccine, så bør de henvende sig til deres ledere for en snak om det,” tilføjer han.

Sociale døgntilbud står for tur

Fra forvaltningens side lyder det, at stort set alt frontpersonale plejehjemmene allerede er blevet vaccineret første gang i Rødovre Kommune.

De næste ansatte i Rødovre Kommune, der skal vaccineres er medarbejderne i hjemmeplejen og dem, der arbejder med borgere på sociale døgntilbud.

”De kommer med i den næste fase. Ellers følger vores medarbejdere den generelle rækkefølge i samfundet, som staten bestemmer,” slutter Anders Agger.