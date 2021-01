Rødovre HKs damer overmatchet

Håndbold 1. Division, Rødovre HK - IF Stjernen: Stine Strøjr Hansen

Stinne Strøjr havde en travl aften i målet, mod TMS Ringsted. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre HKs damer var hårdt ramt af skader op til kampen mod TMS Ringsted, og havde en lang tur hjem fra Ringsted, efter et 11 måls nederlag. Det var forventet, vi havde ikke flere kræfter, med det antal spillere vi havde med til Ringsted, siger RHs træner Troels Brøns.

Af Flemming Haag

Rødovre HKs 1. divisionsdamer fik ikke den bedste start i 2021, da det blev til et overraskende stort nederlag på hele 33-21 efter 16-10 ved pausen.

De to hold fulgtes ad de første 25 minutter, hvor stillingen var 11-10 men i halvlegens sidste 5 minutter øgede, TMS Ringsted med fem scoringer til pausestillingen 16-10.

I anden halvleg øgede hjemmeholdet stødt sin føring, og midt i halvlegen var stillingen 25-15 og det så svært ud for de lokale håndboldpiger.

TMS fortsatte med at dominerer halvlegen ud, og kunne i kampens sidste sekunder scorer kampens sidste mål, til slutresultatet 33-21.

Sidst de to hold mødtes for en måned siden i Rødovre Stadionhal, vandt TMS Ringsted 28-30 efter et spændende og jævnbyrdigt opgør.

Om den store forskel på de to resultater, siger træner Troels Brøns.

”Det var forventet, når vi har Katrine Clasen, Sophia Lind Nielsen, Nicole Leonhardt, Nicoline Brøns og Olivia Fredslund Pedersen ude med skader, så det var forventeligt.

Vi følger godt med de første 25. minutter, så er der ikke mere i os, og Ringsted var bare bedre derfra. Vi får en fin start, og det var også det vi talte om efterfølgende, for det var hvad vi havde, vi havde ikke flere kræfter, med det antal spillere vi havde med til Ringsted”.

Hvis vi skal se fremad, så venter GOG på lørdag. Hvordan ser du frem til den kamp?

”Hvis vi ikke får nogle af de skadede spillere klar, så ender vi formegentlig på samme niveau, som i kampen mod Ringsted. Vi kan følge med i en halvleg, og så vil vi blive løbet over ende i anden halvleg. Det er i bagspils positionerne vi er presset, så får vi et par stykker af de skadede spiller med, så tror jeg på det. Vi har lige nu kun tre bagspillere, så vi har ikke så meget at skifte ud med”, konstaterer træner Troels Brøns.