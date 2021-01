Overvældende interesse for Espehus: ”Det bliver et svært valg”

Syv interesserede personer og virksomheder er gået videre til næste runde i kampen om at få lov til at drive Restaurant Espehus videre Foto: Arkiv

RIFT OM ESPEHUS Restaurant Espehus skal have ny forpagter og interessen for at overtage det idylliske åndehul er stor.

Af Christian Valsted

Fakta Restaurant Espehus har et samlet areal på 470 m2 med plads til 80 gæster indendørs fordelt på 30 i restauranten, 30 i festsalen og 20 på 1. sal. I den nuværende havestue/pavillon er der plads til 150 gæster samt 30 gæster udenfor.

Efter 26 år på Restaurant Espehus tjekkede restauratør Rene Godthjælpsen ud ved årsskiftet og det betyder, at restauranten nu står tom og at Rødovre Kommune skal ud og finde et ny forpagter til det idylliske spisested ved Vestvolden.

Det er Rødovre Kommune der ejer Espehus og kommunen var tilbage i november måned ude og efterlyse personer og virksomheder, der med den nødvendige forretningsmæssige ballast så muligheder i at udfolde Espehus’ potentiale.

Og det har bestemt ikke skortet med henvendelser til kommunen. Interessen har tværtimod været så overvældende, at Rødovre Kommunes økonomi- og personaledirektør, Nikolaj Weyser Mortensen, forventer at det bliver en svær opgave at vælge, hvem der skal have overdraget nøglerne til det hvidmalede og stråtækt-belagte spisested.

”Vi har fået godt 20 henvendelser i alt og 15 af dem har været meget seriøse og relevante,” fortæller Nikolaj Weyser Mortensen, inden han oplyser at Rødovre Kommune har valgt at gå videre med syv interesserede kandidater.

”Der er mange spændende idéer til, hvad man kan gøre ved stedet og hvordan man kan inddrage området, så det bliver et svært valg. Vi er i dialog med passionerede personer med noget på hjertet, så vi står i lidt af et luksusproblem,” siger direktøren.

Afgørelse til foråret

Men feltet skal af gode snævres ind, for der kan i sidste ende kun være én forpagter til den historiske restaurant. De syv kandidater, der fortsat er i spil til at overtage forpagtningen af Espehus, vil i denne måned blive inviteret på en besigtigelsestur og til foråret forventer Rødovre Kommune at kunne melde mere ud omkring, hvem der skal drive stedet videre.

”De syv hold, der er videre i processen, kan nu komme ud og få syn for sagen og til marts forventer vi at afholde nogle ’ind-til-benet’ møder med de kandidater der fortsat er interesserede,” siger Nikolaj Weyser Mortensen.

Ifølge Lokal Nyts oplysninger er der flere lokale personer og virksomheder med i kandidatfeltet og den oplysning vil Nikolaj Weyser Mortensen gerne bekræfte.

”Der er meget lokalpatriotisk blod og mange der vil det allerbedste for stedet og derfor bliver det i sidste ende også en svært valg for os som kommune,” siger han.