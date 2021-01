Nyt år og nyt uheld på Slotsherrensvej

Det var ikke mange dage, det nye træ her på Slotsherrensvej fik lov at stå Foto: Privat

Uheld At der bliver kørt hurtigt på Slotsherrensvej er ingen hemmelighed, heller ikke, at der ofte bliver kørt for hurtigt. Forleden kostede det de nyplantede træer livet.

Af André Bentsen