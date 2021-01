Nye skraldebiler giver et nap med

Thomas Troels Olsen er glad for de nye el-skraldebiler, der med en automatisk lift hjælper til, når der dagligt skal tømmes hundredvis af affaldsbeholdere på Rødovres villaveje. Foto: Red.

affald Rødovre Kommunes nye el-skraldebiler er gode for miljøet og ikke mindst for renovationsarbejdernes arbejdsmiljø. ”Den helt store fordel er, at vi undgår slitage i arme og skuldre,” fortæller skraldemand Thomas Troels Olsen.

Af Christian Valsted

Fakta Rødovre Kommune har anskaffet sig syv stk. 2-kammer el-skraldebiler. Bilerne er 100 procent eldrevne og Rødovre Kommune forventer at spare omkring 90.000 liter diesel pr. år. Når diesel erstattes af elektricitet, reduceres både CO2-udslip og støjniveau, og der er ingen partikel- og NOx-udslip, som påvirker den lokale luftkvalitet. Bilerne vejer op til 27 tons inkl. Affald. De er bygget i England og Frankrig. Chassis og komprimatorkasse er bygget i England. El-delen er bygget i Frankrig, og de lifter, som løfter affaldsbeholderne, er bygget i Holland. Kilde: Rødovre Kommune

Vi oplever, at borgerne kommer ud og fortæller os, at de

ikke længere kan høre, når vi kommer,” fortæller skraldemand, eller renovationsarbejder som det retteligt hedder, Thomas Troels Olsen, med et smil på læben. Sammen med makkeren Mathias Pettersson er han ved at være færdig med dagens rute i området omkring Fortvej på vogn E202.

Der har ikke været meget larm omkring Rødovre Kommunes nye og letgenkendelige røde skraldebiler, der sidste efterår rullede ud på Rødovres

veje. Og med god grund. De nye eldrevne skraldebiler er nemlig langt mere lydløse.

Det er ikke billigt at investere i el-skraldebiler. I forbindelse med, at Rødovre Kommune i 2019 hjemtog affaldshåndteringen, blev det besluttet at investere mere end 40 millioner kroner i syv spritnye el-skraldebiler med automatlift. De nye skraldebiler er cirka dobbelt så dyre som de traditionelle dieseldrevne skraldebiler.

Løfter selv beholderen

Sammen med Frederiksberg Kommune er Rødovre de eneste kommuner på Sjælland, der har investeret i el-skraldebiler og kommunens nye skraldebiler er blevet vel modtaget på vogn E202, hvor Thomas Troels Olsen og Mathias Pettersson til dagligt huserer.

Det er især den automatiske lift, der er en stor fordel, når der skal tømmes affaldsbeholdere. Med automatlift løfter skraldebilen selv beholderen op, når beholderen er kørt hen til liften. Det betyder, at chaufføren kan stå lidt længere væk fra bilen eller gå videre til den næste beholder.

”Automatiseringen er rigtig god. Førhen skulle vi manuelt dreje et håndtag for at få skraldebeholderne op i vognen. Nu undgår vi slitage i arme og skuldre, da det hele sker automatisk og vi behøver ikke blive stående nær vognen og vente. Det er en stor fordel og nok det bedste ved de nye skraldebiler,” fortæller Thomas Troels Olsen. På den måde kan Thomas Troels Olsen og kollegerne også undgå mængden af støv og andet skidt, der kan hvirvle ud i hovedet på dem.

”Og det har bestemt også sin fordel. Vi skal selvfølgelig lige lære vores nye biler at kende, men indtil videre er vi positive,” siger Thomas Troels Olsen.

Mangler lidt muskler

Selvom de nye røde skraldebiler giver en hjælpende hånd med, får makkerparret på vogn E202 stadig et sted mellem 10 og 20 kilometer i benene, når de henter bio- og restaffald på Rødovres veje og så har de to skraldemænd også erfaret, at det kræver stor koncentration, når beholderne nu tømmer sig selv.

”Jeg skal hele tiden holde øje med, hvor Thomas tog beholderen fra. Han er jo hurtigt videre til den næste, når maskinen selv løfter den op og så skal jeg sætte den tilbage, hvor den kom fra. I starten gav det lidt udfordringer, hvis vi ikke lige var helt opmærksomme på, hvor beholderen kom fra. Det er vi dog blevet rigtig gode til nu,” smiler Mathias Pettersson, der bestemt ikke savner de gamle dieselhakkere med manuelt håndsving.

”Vi måtte på et tidspunkt tilbage i vores gamle vogn for en kort periode, da vores el-skraldebil var på værksted. Der fik vi nærmest et chok over, hvor stor forskellen var med hensyn til støj og det manuelle arbejde. Vi var ved at brække os over, at skulle hive i et håndtag hver gang skraldespanden skulle løftes op i vognen,” siger Mathias Pettersson, der dog savner én ting ved Rødovre Kommunes nye skraldebiler.

”Der kunne godt arbejdes lidt på topfarten. Vi kan kun lige snige den op på 35 km/t, hvis der er en lille stigning. Når vi skal tilbage på Vestforbrænding skal vi ud i overhalingsbanen for at komme ind til forbrændingsanlægget og det er ikke altid hensigtsmæssigt at blinke ud i overhalingsbanen med 35 km/t.,” siger Mathias Pettersson, inden makkeren Thomas Troels Olsen supplerer:

”Vi har stadig 65 procent tilbage på batteriet, når vi kommer retur fra vores

rute, så måske kan noget af batteriets kapacitet fordeles, så vi få lidt mere motorkraft, men det finder vi nok ud af hen ad vejen,” siger han.