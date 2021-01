Ny bistro vil sætte det gode værtskab i højsædet

Det bliver en rutineret duo, der skal drive det kommende spisested i Bykernen i Rødovre. Stedet bliver en bistro med hverdags-gastronomi til et rimeligt prisniveau. Foto: Rødovre Kommune

spisested Forpagterne til det kommende spisested på rådhuspladsen er fundet. Martin Grønbech og Bo Damgaard Asmussen vil med ærlig mad og godt værtskab skabe et spisested, der skal udvikle sig sammen med brugerne og medarbejderne.

Af Christian Valsted

’Viftens Bistro’ er navnet på det kommende spisested på rådhuspladsen, der i disse måneder er ved at tage form i forlængelse af Kulturhuset Viften.

Rødovre Kommune har været igennem en lang proces for at finde den rette forpagter til det nye spisested. I efteråret 2019 efterlyste kommunen personer og virksomheder, der med gastronomiske evner havde mod på at forpagte det kommende spisested og valget er faldet på en rutineret duo, der i dag driver Brønshøj Bistro og Vanløse Bistro.

Bo Damgaard Asmussen og Martin Grønbech er begge uddannede kokke med lang og har en bred erfaring fra restaurationsbranchen.

Martin Grønbech har hånden på menuerne og er hovedmanden i køkkenet. Han ser frem til at tænde op under blussene i den kommende bistro og vil i samspil med brugerne og personalet skabe et spisested, der er lokalt forankret.

”Der er koncepter og begreber som vi ikke vil afvige fra. Det handler om kvalitet, brugen af råvarer og værtskabet, men Viftens Bistro skal være helt sin egen og skal udvikle sig sammen med dem der arbejder der og dem der bruger stedet,” fortæller Martin Grønbech.



Hverdags-gastronomi

Det forventes, at Viftens Bistro bliver drevet efter det samme vellykkede koncept som Brønshøj Bistro. Det vil sige ud fra en målsætning om at skabe en lokal bistro baseret på værtskab og hverdags-gastronomi med en moderne, grøn og enkel madstil til et rimeligt prisniveau.

”Jeg er sikker på, at vi har fundet de helt rigtige til at skabe et nyt og godt spisested i Rødovre. Det er vigtigt, at maden bliver af høj kvalitet, men det må ikke blive for dyrt, for alle skal kunne være med. Den nye bistro kan give en endnu bedre oplevelse, når man skal i Viften. Det er vigtigt, at vi har stærke tilbud lokalt, så man ikke nødvendigvis skal tage ind til København for at få store oplevelser,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen (S).

Rødovre Kommune oplyser, at forpagtningsaftalen omfatter det nye spisested og driften af baren i Viftens foyer og det forventes at borgerne kan få stillet slut og tørst i slutningen af året.