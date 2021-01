Nu må du igen cykle om søen

Det er igen tilladt at cykle rundt om Damhussøen. Københavns Kommune appellerer i højere grad til folks eget ansvar for at holde afstand og vise hensyn til medtrafikanterne i området. Foto: Arkiv

damhussøen Mange overholdte ikke cykelforbuddet rundt om Damhusssøen sidste forår, så nu har Københavns Kommune ændret taktik.

Af Christian Valsted

Fakta Foruden skiltningen, har Københavns kommune corona-adfærdsguider, som nu igen kommer ud i området hver dag fra klokken 10 og 18 for at hjælpe folk med at overholde de generelle retningslinjer vedr. afstand. Guiderne er synlige i blå jakker, og man er altid meget velkommen til at tage fat i dem med spørgsmål.

Med den fortsatte nedlukning af store del af Danmark, er de grønne områder blevet et yndet tilflugtssted og i januar måned har der nærmest været folkevandring rundt om Damhusengen og Damhussøen. Men hvordan er det nu lige med reglerne?

”Må jeg egentligt cykle rundt om Damhussøen,” spørger en borger, der dagligt cykler søen rundt, men som stort set hver gang bliver bedt om at stoppe og trække i stedet for.

På redaktionen har vi fået flere henvendelser fra borgere, der er i tvivl om, hvorvidt det fortsat er forbudt af cykle rundt om Damhussøen. Og med god grund.

Under sidste forårs coronanedlukning valgte Københavns Kommune nemlig at ensrette stierne og gøre cykling forbudt flere steder, men det han man ikke valgt at gøre i denne omgang.

Kommunen har endnu ikke fundet det nødvendigt med en ensretning, men appellerer i stedet kraftigt til folks eget ansvar om at holde afstand og vise hensyn.

Svært med færdselsregulering

Københavns Kommune har erfaret at Damhussøen og – engen er et relativt komplekst område at lave færdselsregulering i, fordi området har flere kombinerede cykel- og gangstier. Visse strækninger, blandt andet dæmningen, er ovenikøbet en del af supercykelsti-nettet, som er en vigtig trafikåre for den cyklende trafik i byen.

”Sammenblandingen af gående og cyklende borgere i området gør det lidt sværere at lave en regulering, der dels er let at forstå og følge og dels tilgodeser både fodgængernes og cykeltrafikkens behov. Vores erfaringer fra foråret og sommeren, hvor stierne var ensrettet og cykling flere steder forbudt, er, at den affødte mange klager, og at mange ikke overholdt cykelforbuddet i øvrigt,” lyder det i et svar fra Københavns Kommune, der derfor har valgt at afprøve en mere enkel tilgang til reguleringen, der i højere grad appellere til folks eget ansvar for at holde afstand og vise hensyn til medtrafikanterne i området.

Kommunen er også i gang med at opsætte et antal store skilte ved Damhussøen og – engen. Flere mindre plakater vil formentlig blive sat op som supplement i den kommende tid. Plakaterne skal minder om, at man skal holde afstand på turen og holde til højre ”God tur og god afstand” samt ”Hold til højre”.