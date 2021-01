Nu kan du testes flere steder i Rødovre – Vaccinationer måske på vej

Der kommer mange flere teststeder nu i Rødovre Kommune, der også kæmper for et lokalt vaccinationscenter. Foto: Brian Poulsen

Nye lokale kviktest, hvor sårbare borgere mødes, krav om lokalt vaccinationssted, støtte til selvisolation og smittesporing er sammen med flere muligheder for at blive testet forskellige steder i kommunen Rødovres nye våben i kampen mod corona.

Af André Bentsen

Her er oversigten over, hvornår regionens testenhed kommer til Rødovre fra uge 4 og fast hver 2. uge (i lige uger): Mandag og tirsdag: Beboerhuset, Agerkær 40. 2610 Rødovre Onsdag og torsdag: Islevbadet, Nørrevangen 8, 2610 Rødovre Fredag, lørdag og Søndag: Rødovre Centrum 1R, 2610 Rødovre, ved indgang ”E” i Rotunden.

Mulighederne for at blive testet lokalt i Rødovre har ikke været gode nok. Derfor storsatser Rødovre Kommune nu på at teste mange flere steder fordelt geografisk bedre internt i kommunen, ligesom man prøver at presse Region Hovedstaden for at få et lokalt vaccinationscenter og rykke kviktests helt ud til de sårbare borgeres bopæle.



Lokale teststeder

Det sker fordi Rødovre Kommune forsøger at udnytte nye muligheder i kampen mod corona, og at det nu er lykkedes at få regionens testenheder til Rødovre regelmæssigt. De kommer fra uge 4 og fast hver 2. uge. Foreløbigt er det i tidsrummet fra klokken 10 til 16.

”Men vi ser gerne en udvidet åbningstid, så det presser vi også på for,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

”Det er utroligt vigtigt, at der er testmuligheder tæt på alle borgere i Rødovre. Derfor har vi bedt om, at de nye teststeder bliver fordelt, så de både vil være i nord, midt og syd,” fortsætter hun.

De nye teststeder kommer til at etableres i Islevbadet, Rødovre Centrum og i beboerhuset i Kærene.

Krav om lokalt vaccinationssted

Ingen kan være i tvivl om, at det er godt, at vi får flere lokale teststeder i Rødovre, men mange har over for Rødovre Lokal Nyt efterlyst, at kommunen presser på for at få et lokalt sted, ligesom andre kommuner har gjort.

”Jeg vil også gerne have et lokalt vaccinationssted i Rødovre, og det har jeg skrevet til regionsrådsformanden Sophie Hæstorp Andersen,” fortæller Britt Jensen.

Sent torsdag aften fik Lokal Nyt fat på regionrådsformanden for at høre hende om mulighederne for, at Rødovre får et center også.

”Vi har ingen vacciner pt. Derfor har vi også udsat åbningen af de to vaccinecentre i Hillerød og Ishøj. Men når vi ved, at der kommer store partier af vacciner til landet, så er det selvfølgelig relevant og tale om, hvordan vi hurtigst og nemmest får vaccinen ud til folk,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hun understreger, at regionens puslespil blandt andet skal tage hensyn til, at vaccinerne kommer flest muligt til gode.

”Man skal bare huske på, at jo flere centre, jo færre tider er der at booke for den enkelte borger. Og vi skal også sikre, at al vaccine udnyttes fuldt,” påpeger Sophie Hæstorp Andersen.

Da vi i Rødovre Lokal Nyt forleden skrev, at borgerne lige nu må krydse kommunegrænsen for at blive vaccineret, var det overraskende mange, der kommenterede på historien på Facebook, men det hænger måske sammen med demografien.

” Vi har mange ældre i Rødovre, som er bekymrede for, hvordan de skal komme hen til vaccinationscentrene, hvis der er for lang transport. Som samfund har vi et særligt ansvar for vores ældre og sårbare, og det bliver vi også nødt til at tænke ind i forbindelse med vaccination,” understreger Britt Jensen.

Kommunen hjælper med lokal smitteopsporing og selvisolation

Fra på mandag får kommunerne mulighed for at deltage i arbejdet med lokal smitteopsporing og selvisolation. En mulighed, som Rødovre griber fra dag 1, oplyser borgmesteren.

”Vi har nedsat en særlig enhed, som skal hjælpe Styrelsen for Patientsikkerhed med arbejdet. Det har vi efterspurgt længe, og det er på høje tid, at vi får mulighed for det.” siger Britt Jensen og tilføjer:

”Vi har jo et lokalt kendskab, som en central styrelse ikke har, og jeg er derfor helt sikker på, at den lokale enhed kan gøre en forskel, så smitteopsporingen bliver mere effektiv, og så de smittede borgere bliver bedre informeret om vigtigheden af selvisolation og om de gratis muligheder, som kommunen tilbyder.”

Plan for vacciner

Det så flot ud, da personale og udsatte på plejehjemmene hurtigt blev vaccineret første gang, men Danmark har færre vacciner, end sundhedsmyndighederne havde regnet med. Det er en stor udfordring, og det rammer desværre også Rødovre.

”Men vi har nok vacciner til at vaccinere vores plejehjemsbeboere anden gang. Det sker på søndag. Det er en meget vigtig milepæl, at vores mest udsatte og sårbare ældre borgere får den fulde vaccination på søndag,” lover Britt Jensen.

Lokale kviktest på vej

Det er normalt regionen, der står for test. Men i Rødovre igangsætter kommunen nu selv mulighed for kviktest for det personale, der møder fysisk på arbejde.

”Vi vil prioritere de steder først, hvor der er særligt sårbare borgere, og hvor der senest har været smitte,” siger Britt Jensen og understreger, at det er et frivilligt tilbud.

”Hver enkelt medarbejder bestemmer selv, om man ønsker at benytte sig af tilbuddet. Men vi stiller det til rådighed, for vi skal gøre alt, hvad vi kan for at minimere smitterisikoen og skabe en tryg hverdag for både brugerne og for personalet,” siger hun.

Rødovre Kommune har allerede indgået aftale med en privat leverandør (SOS) om etablering af kviktest på Værkstedcenter Espevang, Ungdomsboligerne på Elektravej og Skovmoseskolen.

”Jeg forventer, at det kommer til at starte op i næste uge,” siger Britt Jensen.

I forvejen er der systematisk test på plejehjem, i hjemmeplejen og bofællesskaber to gange ugentligt. Sundhedsplejen har en aftale om, at alle medarbejdere bliver testet en gang om ugen.