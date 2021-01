Nej tak til trafikkaos

Der er et utal af ulemper ved at have letbane og busser til at køre rundt blandt bilerne., mener de konservative i Rødovre Foto: Presse

Debat Konservative frygter trafikkaos, hvis antallet af kørebaner på Tårnvej indskrænkes for at gøre plads til den nye BRT-linje, skriver Kim Drejer Nielsen i et debatindlæg.

Af Kim Drejer Nielsen, Gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

Vi har modtaget:

Som Rødovre Lokal Nyt skriver i artiklen ”Hurtigbusser kan forvandle hele Tårnvej” den 13/1 2021, så stemte den konservative gruppe imod borgmesterens svarbrev til Erhvervsministeriet vedr. tankerne om en BRT-linje – en slags sporvogn eller hurtigbus i egen kørebane – langs Tårnvej.

For det første lægges der op til, at en BRT-linje kan betyde en indskrænkning af antallet af kørebaner på Tårnvej fra to til ét spor i hver retning. Det vil være en katastrofe for fremkommeligheden. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig de lange bilkøer i myldretiden. Det vil være spild af tid og udlede en masse bilos og CO2. Det ønsker vi at undgå, og det burde have fremgået af borgmesterens brev til Erhvervsministeriet. Vi er slet ikke imod, at man laver en undersøgelse, som man ellers kunne få indtryk af, hvis man læser artiklen. Men vi er imod en uforbeholden interessetilkendegivelse, som brevet var udtryk for.

For det andet kan ingen svare på hvorfor man ønsker at Rødovre Centrum skal være et stationsnært kerneområde. Det er en særlig betegnelse i planloven, der giver mulighed for yderligere byfortætning og begrænsning af p-pladser. Al erfaring fra Rødovre siger, at kommunalbestyrelsens røde flertal bruger denne definition til at begrænse antallet af p-pladser i det givne område. Den socialdemokratiske gruppe, der har flertallet, siger at man ikke ønsker nogen af delene. Men hvad skal det så gøre godt for? Det kan vi som sagt ikke få svar på.

I den konservative gruppe har vi et stærkt ønske om at der kommer metro til Rødovre. Skinnebåren offentlig transport er fremtiden. Men den bør i et tætbefolket område som Rødovre være under jorden. Der er et utal af ulemper ved at have letbane og busser til at køre rundt blandt bilerne. Som den konservative gruppe foreslog tilbage i 2011, så ønsker vi på længere sigt, at forstadskommunerne bliver forbundet med en underjordisk metrolinje – fra Hvidovre til Gentofte via Rødovre. Det er et dyrt og langsigtet projekt – men det rigtigste og mest visionære.