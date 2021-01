Næsten i mål med vacciner på plejehjem

I søndags blev størstedelen af Rødovre Kommunes plejehjemsbeboere vaccineret for anden gang mod COVID-19.

coronavirus 89 procent af plejehjemsbeboerne har fået den fulde corona-vaccine. ”COVID-19 er nu stort set ude af vores plejehjem,” siger borgmester Britt Jensen (S).

Af Christian Valsted

”Det er en meget vigtig milepæl, at langt de fleste af vores mest udsatte og sårbare ældre borgere nu har fået den fulde vaccination,” fortæller Rødovres borgmester Britt Jensen (S).

I alt drejer det sig om 234 beboere, hvilket svarer til 89 procent af det samlede antal af beboere på Rødovre Kommunes plejehjem.

29 borgere mangler fortsat at modtage den anden vaccine og det skyldes blandt andet et smitteudbrud på Broparken, der ikke gjorde det muligt for beboere og medarbejdere at modtage den første vaccine.

”Derfor gør vi klar til en tredje runde på vores plejehjem om ca. tre uger, så alle beboere på vores plejehjem kan få vaccinen 2. gang,” siger Britt Jensen, der oplyser, at 188 medarbejdere på kommunens plejehjem ligeledes har modtaget den fulde vaccination.

”Vores medarbejdere, frivillige, praktiserende læger og regionen har tilsammen sørget for at arbejdet med vaccinationer er forløbet super godt og trygt,” lyder det fra borgmesteren.

Forsinkelser rammer også Rødovre

Både Pfizer/Biontech og Astrazeneca har varslet, at de ikke kan levere de lovede mængder af coronavacciner til tiden og det får også konsekvenser for Rødovre. Det er sundhedsmyndighederne, der står for vaccinationerne, og det ser ud til, at der kun er vacciner til de plejehjemsbeboere og medarbejdere som skal vaccineres 2. gang i den kommende tid.

”Det er en utroligt ærgerlig situation. Lige nu tyder det på at vi skal frem til midten af februar før andre kan vaccineres. I Rødovre er vi klar til nye leverancer, og så snart vaccinerne er her, så gør vi alt, hvad vi kan, for at Rødovreborgerne kan komme hurtigt til. Den næste målgruppe, der står for tur, er vores borgere på 65 år og derover, som både modtager personlig pleje og praktisk hjælp,” fortæller Britt Jensen, der fortsat vil presse på for at der bliver oprettet et decideret vaccinationssted lokalt.

”Vi har mange ældre, som er bekymrede for, hvordan de skal komme hen til vaccinationscentrene, hvis der er for lang transport. Som samfund har vi et særligt ansvar for vores ældre og sårbare, og det bliver vi også nødt til at tænke ind i forbindelse med vaccination,” siger borgmesteren.

Her kan du selv orientere dig om udrulningen af vacciner