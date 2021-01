Mere direkte genbrug på ny genbrugsplads

Det er i området her, at der i løbet af i år vil blive åbnet en ny genbrugsstation med mulighed for direkte genbrug og bytte. Foto: Danish Street Docs

Genbrug Vi bruger og smider for mange ting væk. Derfor har Folketinget besluttet, at alle kommuner fremover skal stille mere direkte til rådighed i form af et område eller en container, hvor borgere kan bytte ting. I Rødovre bliver det en del af den nye genbrugsplads.

Af André Bentsen