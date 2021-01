Kritik af ny genbrugsstation

Det er her i Islev, at Rødovres nye genbrugsplads skal være. Nu er der diskussion om, hvordan den skal indrettes. Foto: Danish Street Docs

Genbrug Allerede inden de første stykker småt brandbart er smidt i de containere, der endnu ikke er kommet på plads, får Rødovres nye genbrugsstation i Islev hårde ord med på vejen.

Af André Bentsen

De fleste udnytter chancen til at tænke nyt, når de hiver teltpløkkerne op og flytter adresse.

Det er imidlertid kun i begrænset omfang tilfældet med de nye planer for den kommende genbrugsstation på Sandbyvej i Islev.

Skitsen som Teknik- og Miljøudvalget har godkendt ligner til forveksling en kopi af den gamle genbrugsplads, og det skuffer konservative Mogens Brauer.

”Jeg undrer mig over, at vi med snart 46.000 indbyggere skal spises af med en så ringe plads, som endda er mindre end den vi har i forvejen og yderligere er en tro kopi af denne,” siger han til Rødovre Lokal Nyt.

Den konservative gruppe ærgrer sig over, at de øvrige medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget tilsyneladende bare har taget forvaltningens forslag til sig uden at diskutere ændringsmuligheder ikke mindst fordi den lokale storskraldsordning er så velfungerende, at der er et faldende besøgstal på genbrugsstationen.

”Jeg efterlyser en plads, som er opdelt i en modtager- og aftagerside. Det vil sige, at de der afleverer affald ikke kommer i karambolage med de lastbiler der afhenter containere. Dette bevirker også, at man ikke skal vente på en masse ind- og udkørsel med containere,” siger Mogens Brauer, der foreslår halvt nedgravede containere, så man nemt kan komme af med affald, uden at skulle bestige ramper og lignende.

”Det vigtige ved en ordentlig og ergonomisk indrettet genbrugsplads er også, at kunderne hurtigt kan orientere sig og komme ud igen. Det bevirker at affald kommer på genbrugspladsen og blot smides i grøfter og på rekreative områder,” tilføjer han.

Ikke plads til det



Men hvis pladsen er trang i forvejen, fordi grunden er mindre end den, man allerede bruger nu i Valhøj-kvarteret, så er der slet ikke plads til at grave containere ned og lave ramper, understreger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S).

”Det kræver nogle helt andre køreveje, så lastbiler kan komme ind og vende og få containere op af jorden og det er der ikke teknisk set mulighed for. Vi har faktisk snakket forskellige modeller, som dem man har andre steder, men vi er nødt til lige nu at have et system, hvor vi både håndterer borgere, der skal af med affald og containere, der kan blive hentet,” siger Jan Kongebro.

Han understreger, at tingene hurtigt kan udvikle sig anderledes på den nye genbrugsstation, hvis en grund i nærheden også bliver købt og det arbejder man på fra kommunens side.

”Vi ved af erfaring, at man under selve den fysiske flytning kan få nogle bedre muligheder, og derfor er det også lige nu kun et udkast til en skitse, vi har godkendt. Materielgården kommer også derned og i løbet af året skal vi også have en byttecentral,” forklarer han.