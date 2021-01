Konspirationsteorier

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Vi har lige set, hvordan den amerikanske kongres blev invaderet af mærkelige mennesker i indianer outfit og skovmandsskjorter.

Af Chrummer

Så tænkte man: “Hold nu kæft. De er bindegale, de der Trump-supportere – ja og amerikanere i almindelighed.”

Men så var det, at den danske græsrodsbevægelse ”Men in Black” demonstrerede på Rådhuspladsen i København. De demonstrerede mod regeringens corona-politik. Frihed for Danmark. Vi har fået nok.

OK, tror vi alle er ved at blive en smule corona-kulret efter ’indespærring’ på hjemmekontoret og alle adspredelser lukket ned. Det kan da godt være, at man har fået nok. Men er det ikke ligesom at demonstrerer mod regnvejr. Det nytter ikke rigtigt noget.

Men Diana Hansen med en akademisk uddannelse som dagplejemor – kunne ved demonstrationen oplyse de fremmødte om, at corona var skabt af Bill Gates og medicinal industrien for at tjene penge på vaccinen. Men selvom det skulle være rigtigt, ja så er virussen her jo stadig og den vil nok skide på 250 demonstranter med romerlys som vandalisere København. Den ville måske blot glæde sig over, at der var 250 tosser med åben mund klar til at blive smittet.

Hun kunne så også oplyse om, at regeringen bare venter på, at de forretningsdrivende skal gå konkurs, så staten kan overtage butikkerne og tjene penge. Det giver jo mening, for tidligere fødevareminister Mogens Jensen, Inger Støjberg, Lars Løkke, Morten Østergaard og Frank Jensen mangler jo alle et nyt job. Så snart ser vi Støjberg som ekspedient i Hunkemøller, Østergaard og Frank Jensen deler så et job i Orion (sexshoppen), Mogens Jensen snupper jobbet i Venus og Mars XL (tøj til store mennesker) og Løkke et job i Tøj til Trolde.

Konspirationstosserne er også tossede over, at man nu vil indføre et vaccinepas. Så hvis man ikke er vaccineret, så er det svært at rejse ud af landet, eller at deltage i store forsamlinger, gå til koncerter og alt det sjove. De mener, at der bliver et A- og et B hold i Danmark. Og de har fuldstændig ret. Ligesom du ikke må køre bil uden kørekort, eller komme ind i f.eks. Thailand uden diverse vacciner. Eller lade være med at betale skat, men stadigvæk sender dit satans yngel i folkeskolen. Det hedder noget for noget.

Mine tanker er: Du vælger SELV, om du vil have vaccinen. Det har så nogle konsekvenser, hvis du siger nej tak. Så må man jo gøre op med sig selv, om man vil vaccineres eller ej. Hvis alle vi andre bliver vaccineret og du vælger at køre på frihjul af flokimmuniteten, så skider du jo på os andre og så er det farvel til ”Vi elsker 90’erne”. Helt og holdent dit eget valg.

Æd skovsneglen, Mulle – ellers kan du ikke være med i hulen!