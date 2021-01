Kickstart dine drømme med salgsvurdering

SPONSORERET INDHOLD Der findes ikke noget dårligt tidspunkt at få en salgsvurdering af din bolig på. Faktisk ændrer markedet sig så hurtigt lige nu, at en ny salgsvurdering ofte betyder, at dine drømme også kan ændre sig.

Det er lidt ligesom at lege hammerslag med sig selv, bare uden at kunne tabe.

Det er nemlig altid spændende at vide, hvad din bolig er værd. Ikke mindst, hvis du er begyndt at drømme om at flytte.

Derfor anbefaler lokale ejendomsmæglere også, at du får en ny salgsvurdering af din nuværende bolig, da det kan have betydning for, hvilken retning dine drømme skal gå i.

”Mange overvejer måske at sælge engang i den nærmeste fremtid, men de har behov for at vide, hvad de har af friværdi først, for de skal typisk finde en anden bolig,” siger Raafat Zankari fra danbolig Rødovre (embeddet link)

Store prisændringer

Markedet ændrer sig nemlig lige for tiden så hurtigt, at de steder, man måske har troet, man måtte nøjes med at drømme sig hen til, faktisk kan have ændret sig i takt med, at din nuværende bolig er steget i værdi.

”Det handler lige så meget om, hvor henne man kan kigge efter en ny bolig, som det handler om at få kigget på sin egen. Vi anbefaler altid, at man kigger sin egen bolig igennem, før man begynder at kigge efter noget nyt, fordi der kan ske kæmpe forandringerne i priser og værdi i løbet af bare et år,” siger Raafat Zankari.

Start med vurderingen

I takt med, at priserne også stiger mange andre steder, er det derfor ekstra vigtigt at finde ud af, hvor stort et råderum man har.

Og der er ingen grund til at vente til foråret, sådan som myten ellers altid har været i mæglerbranchen.

”Der er en myte om, at foråret er den bedste tid at få en salgsvurdering på. Det er rigtigt, at det måske er nemmere at sælge sin bolig, når fuglene fløjter og alting blomstrer, men hvis man overvejer at komme videre i sit liv, er det altid et godt tidspunkt at ringe til sin mægler og spørge, hvad man kan gøre ved sin bolig, inden man sælger og der er første skridt altså en salgsvurdering, for den styrer, hvor henne du kan kigge efter nyt, imens du sætter din bolig til salg,” understreger han.

Destination er motivation

Skal du gøre hele processen nemmere, er et godt råd at kigge på, om der er fejl eller slitage på din ejendom, men det er alligevel ikke første skridt på den nye vej.

Den foregår nemlig inde i hovedet på sælger, mener den lokale mægler.

”Inden man beder om en salgsvurdering, skal man gøre op med sig selv, om man er mentalt nok klar til at komme videre. Når man er det, skal man finde ud af, hvor man gerne vil hen, og hvilken bolig man kan tænke sig. Det kan man typisk ikke realistisk uden en salgsvurdering,” påpeger Raafat Zankari fra danbolig Rødovre.

Sådan får du en slagsvurdering

Hvis du skal have en salgsvurdering af din bolig kan det være en god idé at kontakte én eller to mæglere og bede dem komme ud.

”Der er intet forpligtende i en salgsvurdering. Den betyder ikke, at du skal bruge nogle penge og den betyder ikke, at du partout skal sælge, så jeg synes, man skal vælge at kontakte en mægler, man kender eller stoler på,” siger Raafat Zankari og tilføjer:

”Hos danbolig tager vi altid de opkald med et smil og kommer gerne ud igen og igen. Det er lidt ligesom, når man går ind i en tøjbutik og bare skal kigge på varerne. Det er med til at holde os på tæerne og derfor sender vi altid en erfaren person, der kender området, som sammen med standen på din bolig har størst betydning for vurderingen.

Hvor lang tid går der, før man får svar?

”Det går hurtigt at få svar. Typisk kan det ske med det samme, at vi kan give en pejling. Er der nogle ting, man lige skal tjekke op på, så får man som regel svaret dagen efter. Det tager kun én dag at få at vide, hvilke muligheder, du har i livet.”