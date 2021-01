Inge blev den første vaccinerede i Rødovre

På billedet er det praktiserende læge, Thomas Fogh-Andersen, som giver vaccinationen til Inge Hjerrild, der blev den første fra Rødovre til at blive vaccineret imod coronavirus. Af sikkerhedsmæssige årsager måtte avisens fotograf ikke komme med ind på plejehjemmet. Foto: Privat

Inge Hjerrild på 89 år savner at se sine fire dejlige børn, så hun er glad for at få Rødovres første COVID-19 vaccine.

Af André Bentsen

For en halv time siden startede vaccinationen af næsten 300 plejehjemsbeboere på Rødovres fire plejehjem og midlertidige døgnpladser.

Først i køen ventede Inge Hjerrild på 89 år.

Til daglig bor hun på Broparken og ligesom mange andre i risikogruppen har hun haft meget mindre kontakt med sin familie i 2020, end normalt.

“Jeg har fire dejlige børn som det hjælper mig til at kunne se”, siger Inge Hjerrild, der er glad for at få vaccinen.

Den skulle efter sigende allerede have effekt efter syv dage og om tre uger vil anden dosis af vaccinen blive givet for at opnå den fulde effekt.

Også personalet

Det er ikke kun de mange plejehjemsbeboere, der søndag fik første stik af vaccinen.

Samtidig er et næsten tilsvarende antal medarbejdere i Rødovre nemlig blevet vaccineret.

“Vaccinationen er sket i tæt samarbejde med regionen og de praktiserende læger i Rødovre,” oplyser Rødovre Kommune til Rødovre Lokal Nyt.

“Der er ingen tvivl om, at beboere, pårørende og medarbejdere har set frem til denne dag. Det har været mange måneder med restriktioner, og hvor der er ydet en kæmpe indsats for vores medarbejdere. Det er ikke slut endnu, men det er et kæmpe skridt i den rigtige retning,” understreger ældre- og handicapchef, Allan Pedersen.

Længe ventet

Mange har ventet utålmodigt på, at vaccinationerne skulle gå igang, og det var da også en glad borgmester, der søndag eftermiddag kunne konstatere, at Rødovre fik den før egentlig planlagt.

“Vaccinationsprogrammet er blevet fremrykket, og i dag er vaccinationerne startet i Rødovre Kommune. Vores første borger er netop her kl. 13 blevet vaccineret på plejehjemmet Broparken,” siger Britt Jensen (S) og tilføjer: “Det er en virkelig god nyhed, og det betyder, at vi kan ane et lille lys forude. Jeg håber virkelig, at 2021 bliver året, hvor vi kan lægge corona bag os. Lige nu skal vi fortsat holde fast og stå sammen mod corona.”

Flere får tilbud

Danmark har kun en begrænset mængde vacciner. Derfor vil der gå noget tid, før alle danskere kan blive tilbudt vaccination. I begyndelsen vil vaccination derfor blive tilbudt til ældre og til det personale i sundheds-, ældre- og omsorgssektoren, der har tæt kontakt til de mest sårbare borgere. Som tiden går vil flere og flere borgere blive tilbudt vaccination mod COVID-19 i takt med, at flere vacciner kommer til Danmark.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen.

”Vi forventer, at vi relativt hurtigt kan se en effekt på, hvor mange der bliver smittet med COVID-19 i de risikogrupper, som først får vaccinen. Der er alvorlige udbrud på flere plejehjem og blandt de allerældste, og dér tror vi, at vi vil se en effekt, når vi går i gang med vaccinationerne,” siger direktør, Søren Brostrøm.

Sådan kommer vaccination til at foregå

Når vi kan begynde at vaccinere i Danmark, bliver der oprettet vaccinationscentre rundt omkring i landet, hvor de fleste personer vil kunne blive vaccineret. Men nogle vil få tilbuddet mere lokalt på fx plejehjem, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Hvis du er en af dem, der får tilbud om at blive vaccineret på et plejehjem eller lignende, vil du blive kontaktet af en fra din kommune, der vil planlægge vaccinationen med dig. Personer, der får tilbud om vaccination i kraft af deres arbejde, vil få besked af deres arbejdsgiver.