Indhentede røver i kaffepausen

Jesper Madsen løb efter en røver på Damhustorvet, der måtte smide tyvekosterne fra sig. Foto: Brian Poulsen

dagens helt Hvis du skal røve en Aldi og bagefter tager benene på nakken, er det nok ikke smart at slå flugtruten forbi en løbebutik.

Af André Bentsen

Du skal være meget tæt på en af landets hurtigste løbere for at kunne løbe fra Jesper Madsen fra CPH RUN SHOP.

Det måtte en ukendt røver sande, efter han i ren desperation måtte smide tyvekosterne fra sig efter et røveri i Aldi på Roskildevej.

Her tacklede han først en af kasseekspedienterne og stak derefter af med kassen fyldt med tusindevis af kroner til fods hen over Damhustorvet.

Her var Jesper Madsen fra specialløbebutikken stille og rolig på vej over i kaffebaren for at få en kop kaffe i pausen.

”Jeg går og pakker ting til webshoppen og tager imod telefonen i butikken, men klokken 14.30 fik jeg lyst til en kop kaffe. På vej hen til caféen ser jeg en lille mand krydse vejen i løb med noget under armen,” husker Jesper Madsen.

Da han ser en masse kassebonner og pengesedler flyve gennem luften, råber han efter manden, der imidlertid ikke lige har tænkt sig at stoppe op af sig selv.

”Først gik jeg videre mod caféen, men så tænkte jeg, ej det skal være løgn, og så løb jeg efter ham og råbte, at han skulle stoppe,” siger Jesper Madsen, der ikke lige er en mand, man sådan kan løbe fra.

Glemte at sige tak

Han forfulgte derfor røveren nogle hundrede meter ned af Damhus Boulevard og hentede hele tiden ind på ham.

”Da jeg ser en stor hvid bil, råber jeg, at de skal få ham til at stoppe, så da de blokerede flugtvejen ned af en lille sidevej, gik han i panik og smed sit bytte,” siger Jesper, der stoppede eftersætningen, da det pludselig fløj rundt med penge i luften.

Han nåede aldrig at få en rigtig tak fra de ansatte i Aldi, der var i så stort chok, at de slet ikke forstod, hvad der skete, da han kom ind i butikken med den stjålne kasse under armen.

”De var helt forvirret og svarede bare; ’ja’, da jeg spurgte, om de var blevet røvet,” griner han.

Et kvarters tid senere fik han besøg af politiet og skulle lige genfortælle, hvordan dagens motion var endt med, at han havde skræmt en røver på flugt.

”De sagde, at det var fint, jeg ikke havde indhentet ham helt, og jeg nåede da heller ikke at tænke over, om han måske havde et våben eller noget,” siger Jesper og tilføjer:

”Men man kan nok godt sige, at det var det forkerte sted, han løb forbi i hvert fald.”