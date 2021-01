Historisk få indbrud – bare ikke i Rødovre

2020 blev året med det laveste antal indbrud i Københavns Vestegns Politis historie, men aktuelt er Rødovre og Hvidovre under indbrudsgruppens lup med ekstra fokus, for her havde tyvene alt for travlt i 2020 på trods af årets ellers udbredte fald. Foto: Bee-Line

politi En opgørelse over indbrud i private boliger på Vestegnen er god læsning. 2020 blev nemlig året med det laveste antal indbrud i Københavns Vestegns Politis historie. Men, for der er et men. Med 283 indbrud oplevede Rødovre desværre det største antal af indbrud siden 2016.

Af Christian Valsted

Fakta Indbrudstal fra Rødovre de sidste fem år 2015: 379

2016: 321

2017: 255

2018: 203

2019: 227

2020: 283 Københavns Vestegns Politi opfordrer alle til at give boligen et indbrudseftersyn og eventuelt søge råd hos indbrudseksperterne i Københavns Vestegns Politi via telefon 4386 1448.

Københavns Vestegns Politi har svært ved at få armene ned efter en foreløbig opgørelse viser, at 2020 blev et historisk år hvad angår indbrud i private boliger.

Med 2043 indbrud på hele Vestegnen blev 2020 året med færrest ubudne gæster siden Københavns Vestegns Politi blev etableret i 2007.

Set i forhold til 2019 faldt indbruddene med 16 procent og det betyder, at 386 færre familier fik gennemrodet hjemmet end i det forgangne år.

”Jeg er virkelig glad på borgernes vegne, for indbrud i hjemmet er ubehageligt og utrygt. 2020 har været et udfordrende år på mange måder, men der grund til glæde sig over, at tyveknægte også har haft det rigtig svært,” udtaler chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard i en pressemeddelelse.

Rødovre er under lup

Den foreløbige opgørelse over politikredsens indbrudstal er indisputabelt god læsning, men i Rødovre blev indbrudstyvene ikke lullet i søvn sidste år. Snarere tværtimod.

Aktuelt er Rødovre og Hvidovre under indbrudsgruppens lup med ekstra fokus, for her havde tyvene alt for travlt i 2020 på trods af årets ellers udbredte fald.

”Vi følger udviklingen tæt på dette område, og vi kanaliserer vores fokus og indsats hen, hvor tyve er mest aktive, så de får så svære forhold som muligt,” siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.

Helt præcist blev der anmeldt 283 indbrud i Rødovre Kommune i 2020 og det er 56 flere end i 2019.

Hvis man i stedet kigger på den samlede udvikling over indbrud i Rødovre de sidste fem år, kan man dog glæde sig over et samlet fald i indbrud. I 2015 var tyveknægte på spil hele 379 gange i Rødovre Kommune og selvom sidste års indbrudstal på 283 stikker negativt ud i politikredsens indbrudsstatistik, er der sket et fald på 25 procent siden 2015.