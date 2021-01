Guide: vælg den rigtige badedragt

SPONSORERET INDHOLD Når sommeren banker på døren og varmen så småt begynder at snige sig ind over landet, er der mange danskere, som begynder at tænke på sol, strand og afslapning. Der er nemlig ikke noget som en god tur til stranden med venner eller familie, og stranden er derfor et yndet udflugtsmål for rigtig mange danskere i de varme sommermåneder.

Men hvad skal du tage på under dine strandture? Det spørgsmål er der mange kvinder, der stiller sig selv, for det kan være rigtig svært at finde noget passende badetøj, som både er flot, behageligt og praktisk at have på under en strandtyr.

Overvej en badedragt med ben for ekstra komfort

En type af badetøj, som bliver mere og populær blandt kvinder, er en badedragt med ben. En badedragt med ben kommer med rigtig mange fordele, og det kan være det rigtige valg for dig, som leder efter en praktisk løsning, der ikke viser alt for meget hud, når du er på stranden eller i svømmehallen.

En badedragt med ben giver dig nemlig mulighed for at plaske rundt i vandet og slappe af på stranden uden at bekymre dig om at vise eksempelvis dine lår og baller frem, når du egentlig helst vil undgå det. Du kan også få badedragter med endnu længere ben, så du helt selv kan bestemme, hvor meget af dine ben, du gerne vil vise frem på stranden.

Den traditionelle badedragt for større udvalg og mere sol på kroppen

Hvis du ikke har noget imod at vise al huden på dine ben frem, og hvis du gerne vil have en masse sol på dine stænger, kan en traditionel badedragt være det rigtige valg for dig. En traditionel badedragt er et mere komfortabelt alternativ til bikinien, mens du stadig finder mange muligheder for badedragter i forskellige designs og farver, fordi de traditionelle badedragter er så populære.