Good-bye Mr President

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Efter 4 år med en vanvidsbillist bag rattet, er vi ENDELIGT sluppet af med Trump. Bilen er så totalskadet og kørt i en sump i Florida med dørene åbne og motoren kørende. Nu må den nye præsident, så tage sig af ekstra-regningen, der kommer fra leasing-selskabet, efter man har været så letsindig at udlåne leasingbilen til et mentalt-retarderet-barn uden kørekort.

Af Chrummer

Trump længe leve – hvis altså der følger en konstant og livslang anal-kløe med i købet.

Ja, den nye præsident er så en olding på 78 år, der virker lidt konfus. Mest forundret er jeg over hans ”smil” – det kommer altid lidt forsinket. Som om at han lige skal sende besked til hjernen om, at nu er jeg færdig med at tale og vil gerne sende et smil – normalt en process, der går hurtigere, end du kan sende en e-mail – men for ham virker det som om, at den elektriske impuls bliver sendt afsted med brevdue. Enten dét eller en snor i røven, som er lidt bøvlet at få fat i. En mand, som kender den amerikanske forfatning ud og ind – for han var der, da den blev skrevet. En mand, som når han taler om ”krigen” – så er det den amerikanske borgerkrig i 1861, hvor han selv var for gammel til at være i hæren. Ja, onde tunger hævder, at Biden gik i parallel-klasse med Jesus.

Biden er vel den første amerikanske præsident, som ikke bliver vækket med en vækkeur – men med en hjertestarter. Hans kone er heldigvis ”kun” 69 år og uddannet læge. Det er måske en meget fornuftig kombination – så hvis hun bare undgår at tage fejl af atombombeudløseren og hjertestarteren på natbordet, så er der chance for, at både vi og præsidenten kommer ud af sengen om morgenen i LIVE!

I USA er der cirka 330 millioner indbyggere – og Trump samt Biden, var det bedste de kunne komme op med?? En retarderet og en olding, som har 6 måneder tilbage at leve i, når man ser på den gennemsnitlige levealder for amerikanere? Ja, selvfølgelig vælger man at lade den unge, højtuddannede kvinde, som selv kan gå op ad trappen på Capitol Hill til at være nummer 2. Det giver sgu da ikke mening. Men OK, hvis hun så snupper det Ovale Værelse om 6 måneder. Så fred være med det.

Det er ikke, fordi jeg er alders-racist – men 78 år? Vi er jo ikke ligefrem ude i en langtidsholdbar løsning. I den ed han har afgivet, der giver ”So help me God” virkelig en helt anden mening. For det første udgangspunkt for at være præsident, er trods alt, at man er i live.

Hvordan skal man kunne tage store beslutninger for, hvad der er godt for 330 millioner amerikanere – ja, og resten af verdenen, når det man håber mest på, er at vågne op, have en lind afføring og en pose med alteabolsjer?

Man skulle måske overveje at skifte præsidentflyet ud med en jetjager og den tunge limousine med en Ferrari – for her kan man virkelige tale om ikke at spilde tid.

Når man tænker på, at en valgkamp for en præsidentkandidat løber op i MILLIARDER, så kan jeg godt se, at man skal bruge nogle år til at spare op, men 78 år. Det er vel en investeringshorisont på MAX 4 år.

Så sidder jeg og tænker på vores egen Erik Nielsen, som valgte at trække sig som borgmester i en alder af 67. 67? Jeg er sikker på, at hvis Joe Biden kender Erik, så ville han påstå, at Erik ikke er andet end en doven knægt, som har givet op på halvvejen – Ja, undrer sig over, at man har givet borgmesterkæden til et barn – Britt Jensen er jo i denne betragtning blot en lille fnisende skole-pige.

Men se positivt på det. Vi slap da af med Trump!