Godt nytår!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Endelig kan vi sige farvel til 2020. Året har været som eet langt uønsket besøg af familien fra Jylland – som lige blev hængende og snuppede jul og nytår med. Jeg har så ikke de store forventninger til, at familien fra Jylland rejser hjem lige med det samme i 2021.

Af Chrummer

Til gengæld kan man tage det med ro, når det kommer til nytårs-forsætterne. Ja, heldigvis er fitness-centrene stadig lukkede og rygeafvænningskurser er sat på hold. Så hvis man bare har det forsæt, at 2021 skal blive bedre end 2020 – ja så skal der være mulighed for en lille sejr.

Jeg er meget spændt på at se skilsmisseprocenten for 2020 – der må sgu da være adskellige par, der har tilbragt ALT for meget tid sammen. Jeg vil tro, at mange forhold er begyndt at knirke af slidtage – ligesom hængslerne på køleskabet under corona. Men måske bliver man alligevel sammen, fordi ingen gider at skulle have børnene. ”Skat, jeg vil skilles. Jeg har fundet en anden” – ”Gu har du røv fundet en anden, Ejner. Du har været hjemme i 6 måneder. Du vil bare skilles for at slippe af med ungerne. Men den går bare IKKE, Sonny-boy. Det er DIN tur til at spille billed-lotteri!”

Det kan godt være, at salget af sex-legetøj er eksploderet i 2020 – men det må være den slags legetøj, man kan bruge ALENE – for Gud forbyde, at den øgede seksuelle aktivitet resulterer i, at man får flere børn, som skal underholdes i hjemmet.

Det kan godt være, at nogle lige genovervejer, om man skal gå ned på halv tid i 2021, for at kunne bruge mere tid sammen med børnene. Faktisk vil jeg tro, at dem der har været på halv tid, går op på fuld tid i 2021 – tjah, måske de endda tager et ekstra job, bare for at slippe for manden og ungerne. Jeg er faktisk sikker på, at en del familier har droppet begrænsning af skærmtid til ungerne i sådan en grad, at det må kunne ses i salget af ipads og playstation. Om ungerne så har spillet skydespil og set vold og porno på nettet, det er sgu lige meget, det har været freden værd. Det skal sgu ikke undre mig, hvis ”bort-adoption” og ”valium til børn” er nogle af de mest søgte ord på google i 2020, skarpt forfulgt af ”hyppiske årsager til tvangsfjernelse af børn”.

Nå, men vi er begyndt at vaccinere de ældre på plejehjemene. Så nu er der snart ikke længere nogen undskyldning for IKKE at besøge dem. Ja, undskyld mig, men jeg tænker løsninger og at her kan ”ældrebyrden” måske komme til at gøre noget gavnligt. Nu kan de jo få besøg af oldebørnene – HVER dag i 8 timer!

Og hvis oldemor er lidt små-dement, så får hun en ny og dejlig oplevelse HVER dag og støjgenerne løses ved at slukke for høreapperatet! Velkommen tilbage til livet, Olde!

Godt nytår!