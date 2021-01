God vilje ikke nok til point

Amalie Hjorth var RHs store profil, i det tætte opgør mod DHG Odense. Foto: Brian Poulsen

Håndbold I en kamp med meget fart og god intensitet, viste Rødovre HKs 1. divisionsdamer en god attitude og spillede med stor energi, trods den smalle bænk, mod DHG Odense i et tæt opgør.

Af Flemming Haag

I den første kamp i det nye år, løb et skadesplaget Rødovre HK mandskab ind i et stort nederlag til TMS Ringsted. Til søndagens kamp mod fynske DHG, er Sophia Lind Nielsen den eneste, af de fem skadede bagspillere der er meldt klar. Med endnu fire skadede bagspillere, var der lagt op til, at hjemmeholdet igen vil bliver udfordret, mod et fynsk hold med lånte spillere fra Odense Håndbold.

God første halvleg af RH.

Gæsterne lagde bedst ud, med to hurtige scoringer. RH kom tilbage, hvor Amalie Glass fik reduceret til 1-2 og Amalie Hjorth til 2-3 efter ni minutter. Gæsterne øgede til 2-5 inden Sophia Nielsen scorede til 3-5 midt i halvlegen. Inden da, havde hjemmeholdet brændt to straffekast.

Ti minutter inden pausen var DHG foran 5-8, men Hannah Jørgensen og Amalie Hjorth fik reduceret til 7-8. Gæsterne øgede til 7-10 tre minutter inden pausen. Med to scoringer af Amalie Rasmussen blev det 9-11 og inden pausefløjtet sendte Amalie Hjorth bolden i mål, til pausestillingen 10-11.

En første halvleg, hvor hjemmeholdets forsvar havde godt styr på defensiven og Trine Hammer i målet tog fornuftigt fra.

Tæt anden halvleg.

DHG kom bedst ud til anden halvleg, og var foran 12-18 efter tolv minutter. Stinne Strøjr afløste Trine Hammer i målet, og holdt gæsterne fra scoring i syv minutter. I den periode fik RH reduceret til 15-18. Det blev 15-21 inden den næste RH scoring af Rikke Bundgaard. Christina Søndergaard og Caroline Nielsen reducerede til 18-21, og holder liv i kampen. Gæsterne øgede til 18-22 på straffekast, hvor der resterede fire minutter af kampen. Hjemmeholdet fortsatte med at imponerer med god vilje og gejst. Sophia Nielsen og Amalie Hjorth med to scoringer fik reduceret til 21-22, og der var lagt op til en hektisk slutfase. RH gik frem i en offensiv markering, men det lykkedes gæsterne at spille sig frem til en scoring til stillingen 21-23, et minut inden slutfløjt, men Amalie Hjorth lukkede kampen med sin ottende scoring, til slutresultatet 22-23.

En kamp med meget fart, og god intensitet. RH der er hårdt ramt af skader, viste god attitude og spillede med stor energi, trods den smalle bænk.

De to målvogtere Trine Hammer og Signe Strøjr leverede en flot redningsprocent. Amalie Hjorth, Sophia Lind Nielsen og Amalie Rasmussen var blandt mange gode præstationer, de mest i iøjnefaldende hos hjemmeholdet.

Næste kampe:

Lørdag den 23. januar kl. 14:00 mod Hadsten Håndbold i Vestjysk Bank Arena, Hadsten.

Lørdag den 30. januar kl. 15:00 mod SønderjyskE i Arena Aabenraa.