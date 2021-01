Forsøger forgæves at booke vaccination

Flere oplever, de ikke kan bestille tid til en coronavaccination, selvom de er blevet inviteret af Region Hovedstaden Foto: SignElements

Coranavaccine Flere læsere har forgæves forsøgt at booke tid til coronavaccination. Det sker på trods af, at Region Hovedstaden selv har inviteret dem til at bestille tid til det vigtige stik via e-boks. ”Hold selv øje med nye tider,” lyder opfordringen.

Af André Bentsen

Coronavaccination Du får besked i din e-boks om invitation til vaccination, så hold øje med den, hvis du gerne vil vide mere.

Glem det! Hvis du via e-boks er blevet inviteret til at få en coronavaccination i denne uge, så skal du ikke give helt op, men du skal nok sigte efter en tid i næste uge i stedet.

”Nogle borgere har oplevet ikke at kunne booke tider i den nærmeste fremtid. Det skyldes, at vi lige nu lægger tiderne op for en uge ad gangen. Tiderne for uge 1 er booket fuldt op uge, så torsdag opretter vi nye tider til vaccination i uge 2,”oplyser Region Hovedstaden.

Når leverancerne af vacciner bliver mere stabile, forventer Region Hovedstaden at åbne kalenderen lidt mere, så der kan bookes til mere en uge ad gangen.

Indtil da skal man holde øje med sin e-boks og væbne sig med tålmod, mener det lokalvalgte regionsmedlem, Martin Niels Baden (S).



Er det i orden, at tiderne er booket ud så hurtigt, man har vel forestillet sig, at der ville komme pres på åres mest ventede begivenhed?

”Alternativet havde været, at man havde ventet, til man havde flere vacciner, da det jo i høj grad er antallet af dem, der giver begrænsningerne. Det ville jeg syntes, var en dårlig ide,” siger Martin Niels Baden.



Hvad er dine anbefalinger til de læsere, der gerne vil bestille en tid?

”Nu er vi igang og kapaciteten vil vokse. Hvis man er blevet indkaldt via e-boks, vil jeg foreslå at man dagligt tjekker op for nye tider. Jeg tror, vi alle må væbne os med lidt tålmodighed, for efterspørgslen vil nok overstige udbuddet et stykke tid endnu.”