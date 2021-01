Forpagter på plads til rådhuscafé

Der er fundet en forpagter til den kommende café på rådhuspladsen. Navnet forventes offentliggjort senere på måneden Foto: Illustration/Rødovre Kommune

café på rådhuspladsen Der er fundet en forpagter til den kommende café på rådhuspladsen, men navnet vil kommunen ikke røbe endnu.

Af Christian Valsted

Mens Rødovre Kommune er i gang med at indsnævre kandidatfeltet til at overtage forpagtningen af Restaurant Espehus, er man anderledes langt i processen med at finde en forpagter til den kommende café på rådhuspladsen, der kommer til at ligge i forlængelse af kulturhuset Viften. Faktisk er Rødovre Kommune så langt i processen, at forpagteren er fundet.

”Offentliggørelsen er lige på trapperne og sagen vil i denne måned blive behandlet på Økonomiudvalgets møde,” fortæller Nikolaj Weyser Mortensen, der er direktør i Rødovre Kommune.

Det forventes derfor at navnet kan offentliggøres senere på måneden og uanset hvem der skal stå i spidsen for den kommende café, så vil de nye forpagtere flytte ind i et område, der er under voldsom udvikling.

Caféen er i skrivende stund i gang med at blive opført og cafébygningen vil få en helt central placeringen i Rødovre Kommunes byudviklingsprojekt ’Bykernen’ og komme til at blive placeret som en smørklat mellem det Arne Jacobsens arkitekttegnede rådhus og det karatariske kulturhus med den vifteformede forhal. Rødovre Kommune har en ambition om, at det nye spisested skal være en attraktion i sig selv og derfor vil cafébygningen blive udformet med runde glasfacader, så man har optimal udsigt over rådhusområdet. På den øvre del af facaden vil der blive udforme en fast solafskærmning af zinkbeklædte rammer, som understreger bygningens særlige karakter og skaber sammenhæng til Viften.