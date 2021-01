En mark i Polen

Minikonfirmander kigger efter deres balloner. Foto: Privat

kirke Marken er bare en almindelig polsk mark uden særlige kendetegn. Alligevel er den noget særligt.

Af Dorrit Mikkelsen, Islev Kirke

Alle de hold minikonfirmander, der har været i kirken de sidste mange år, har sendt heliumfyldte balloner afsted med en tegning eller en tekst, som gengav barnets personlige bøn.

Bønnerne har været meget forskellige. De har afspejlet både børnenes egen situation, og hvad der nu lige var oppe i den offentlige debat og medierne. Nogle bad om, at deres bedstemor måtte blive rask, eller at de måtte få en lillebror; det nære perspektiv. De senere år har udsynet ofte været videre. Der er blevet sendt bønner ud om, at alle måtte have nok at spise, at der skulle være fred i verden og især bønner for klimaet.

I 2020 handlede langt de fleste bønner om corona. At børnenes nære ikke blev syge, at de måtte kunne holde jul med deres familier, og igen med det bredere perspektiv, at der snart måtte blive fundet en kur eller en vaccine.

En ballonrejse

Ballonerne er, udover tegningerne, forsynet med en forklarende tekst samt en opfordring til en eventuel finder om at sende en mail med findestedet.

På opsendelsesdagen håber vi altid på tørt, klart vejr og vindstille. Det giver ballonerne mulighed for at stige højt, før de bliver grebet af vinden.

Derefter venter vi bare på, at nogen finder en ballon og giver besked tilbage. Det sker ikke hver gang, men gennem tiden har vi fået mail fra bl.a. Ringsted, Lyngby, Skåne og altså Polen.

Børnene var forståeligt nok ellevilde over ballonens lange og vellykkede rejse. Fra Islev til marken ved Zalesie 90 km nord for Warszawa, hvor ballonen blev fundet, er der ca. 600 km i luftlinje. Finderen af ballonen sendte en mail med både et billede af marken og et kort, med landsbyen markeret.

På den måde kan en polsk mark pludselig blive meget nærværende for en flok danske minikonfirmander. Det rejste også spørgsmål: kunne finderen da forstå dansk? Nej, men en e-mail adresse er genkendelig for de fleste. Om jeg så kan polsk? Nej, men finderen skrev på engelsk.

Et balloneventyr

Jeg havde en længere korrespondance med denne polske kvinde, som nu ved, at i Islev i Danmark har vi minikonfirmander, som sender balloner afsted. Og børnene og jeg ved nu, at der i en lille by i Polen bor en kvinde med en mark. En kvinde som gjorde sig den ulejlighed at sende en mail, da hun fandt en ballon.

Måske er den lære, der kan uddrages af denne historie, bare den enkle, at der ofte ikke skal så meget til for at vække glæde, og at en lille ting som en ballon kan blive til et helt eventyr, hvis man bare har øje for det.

Derfor er den anonyme mark i Polen noget helt særligt