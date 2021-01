Efterlyser ung mand for vold mod buschauffør

Hvis du kender den unge mand eller i øvrigt har info om sagen, så kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på 43861448.

Efterlysning En ung mand efterlyses nu med billede af politiet, efter han den 2. december spyttede og skubbede en buschauffør i bussen på vej mod Rødovre Centrum

Af André Bentsen

Hvis du har set manden på billedet, skal du ringe til Københavns Vestegns Politi. De har netop udsendt en efterlysning af den unge mand, der er mistænkt for vold mod en buschauffør i Rødovre.

Hændelsen skete onsdag den 02. december 2020 kl. kort før 20.30 ud for busstoppestedet for 9A kørende mod Rødovre centrum, ved krydset Tæbyvej/Rødovrevej. Her blev buschaufføren spyttet i ansigtet, samt efterfølgende udsat for skub.

“Den unge mand der mistænkes for episoden, beskrives som ikke etnisk dansker af udseende og 14-17 år. Han er almindelig af kropsbygning og har sort hår. Han var iført sort kasket af mrk. ‘Icon’, sort dynjakke med grå pelskrave, grå handsker, lyseblå flossede jeans og sorte gummisko,” lyder det fra politiet.