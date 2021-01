Det her kigger børnefamilierne efter

SPONSORERET INDHOLD Det er ikke bare institutioner og skoler, du skal have styr på, hvis du som børnefamilie leder efter ny bolig. Flere og flere stiller krav til fritidsaktiviteter og fleksible indkøbsmuligheder, men hvis du virkelig vil se, om en bydel er noget for dig og dine børn, skal du op på cykel og begynde at smile.

Af SPONSORERET INDHOLD

Smil til verden, så smiler den til dig.

Skal man tro den lokale ejendomsmægler, Raafat Zankari fra danbolig Rødovre, kan man lære meget mere om et boligområde ved at cykle en tur med det helt store smil på, end ved at stille tusinde spørgsmål på Facebook.

”Den gode verden er et spejl, der reflekterer din adfærd. Hvis du cykler rundt og smiler til alle naboerne, og de ikke smiler tilbage, så skal du nok lige researche lidt mere, inden du køber hus,” siger han og tilføjer hurtigere, end du kan ringe med klokken.

”Heldigvis smiler alle hele tiden i Rødovre, hvor jeg selv bor og har boet i 20 år.”

”Her har byudviklingen været gunstig for de mange børnefamilier.”

Det er derfor ikke svært at konkludere, hvilke faktorer, som børnefamilierne kigger mest efter.

”Det ømme punkt er vores børn og derfor kigger vi rigtig meget efter, at der er en god børneinstitution og en god skole,” siger han.

”Men vi undersøger efterhånden lige så meget, om der er gode og sunde fritidstilbud, som de lidt større børn kan melde sig til, og om der er mulighed for at handle ind til madpakkerne klokken 21 om aftenen, hvis vi lige har glemt noget.”

Tre gange beliggenhed

Blandt mæglerne i Danmark har man altid sagt, at boliger sælges efter mottoet: Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed.

”Det gælder også for børnefamilierne, men her er det tre forskellige slags beliggenhed, der er tale om,” understreger Raafat Zankari fra danbolig Rødovre (embeddet link til danbolig)

”Den første beliggenhed er kommunen. Her undersøger forældrene om det generelt er en god børnekommune. Er der mange lærere, pædagoger og er børnene noget, som politikerne prioriterer.”

”Når man har valgt kommune, kommer vi til den anden beliggenhed,” siger han og forklarer:

”Det er bydelen. Og her spiller skolerne og institutionerne en vigtig rolle. Hvilken skole børnene skal gå på betyder rigtig meget for forældre i dag.”

Den sidste beliggenhed, som tiltrækker børnefamilierne, er selve adressen.

”Her kommer afstanden til fritidstilbud og indkøbsmuligheder også ind i billedet,” understreger Raafat Zankari fra danbolig.

Drop Facebook – husk madpakken

Han råder igen og igen boligkøbere imod at tage oplysninger fra Facebook for givet.

”Der er mange, der spørger på de sociale medier, om hvilke erfaringer alle andre har med forskellige skoler og institutioner. Det er selvfølgelig fint nok, hvis det kun er en del af processen, men der findes ikke en skole eller institution, hvor der ikke både er nogen, der har virkelig gode og virkelig dårlige oplevelser.”

”Så vi råder altid boligkøberne til at besøge lokalområdet personligt, inden de beslutter sig for en kommune, en bydel og en adresse,” siger han og tilføjer:

”Og det er her cyklen og smilet kommer i spil og så tag da endelig en stor madpakke med.”