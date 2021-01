Bygger lejligheder med udsigt til Espelunden

ELF Development har de seneste fem år udviklet IrmaByen fra et tidligere industriområde med en vision om at skabe et attraktivt boligområde. Nu opføres de sidste ejerlejligheder. Foto: Brian Poulsen

irmabyen IrmaByen fortsætter med at vokse, men det er efterhånden småt med byggefelter. I denne måned er ELF Development gået i gang med opførslen af de sidste ejerlejligheder.

Af Christian Valsted

Flere end 2000 personer er allerede flyttet ind i Rødovres nye bydel tæt ved Vestvolden og endnu flere er på vej i de kommende år.

I de sidste 5 år er boligerne poppet op af jorden i en rasende fart i IrmaByen, men når ELF Development i denne måned går i jorden med 50 ejerlejligheder under navnet ’Espeporten’ vil der efterfølgende kun være ét ledigt byggefelt tilbage. Espeporten markerer dermed, sammen med det sidste ledige byggefelt, fuldførelsen af den lokalplan, som blev udarbejdet i samarbejde med Rødovre Kommune og Gröning Arkitekter og godkendt i 2015. En lokalplan, som i december 2020 høstede international anerkendelse, da den vandt en pris for bedste byplan i Danmark i European Property Awards. Længst mod nord

Espeporten vil blive opført længst mod nord på hjørnet af Korsdalsvej og Fjeldhammervej og vil komme til at bestå af 50 lejligheder, der vil blive opført som to porte i tre etager, som skal markere indgangen til IrmaByen.

"Jeg er meget imponeret over, hvad ELF har skabt i IrmaByen over de seneste år og stolt af nu at være en del af projektet. Espeporten bliver en flot afslutning mod Espelunden og vi glæder os til at byde velkommen til endnu 50 beboere og familier i IrmaByen til næste år," udtaler CEO hos ELF, Jan Kristensen, som overtog posten i august 2020. Byggeriet af Espeporten påbegyndes i januar og ELF åbner for online reservationer på boligerne den 28. januar.

