Boltrer sig i juletræer

"Man kan bygge lige, hvad man vil ud af juletræer," lyder det fra Magne, Zilas, Emilio og Ilyas, der er gået helt juletræsamok i Espelunden Foto: Brian Poulsen

Børneliv En seng lavet af gran, en hule i oppe i træerne og en forhindringsbane, der stikker. Det er kun fantasien, der sætter grænser for børnene i Espelunden Børnehave, der har fået 100 juletræer af forældrene at boltre sig med.

Af André Bentsen

Når man ikke må lege i store grupper, når der er kamp om pladsen indendørs og legepladsen er overvundet flere gange allerede kan gode råd være dyre for pædagogerne i landets børneinstitutioner, men ikke i Espelunden.

Her har forældre doneret 100 juletræer, som børnene frit kan boltre sig med på den store udendørs legeplads.

”Vi kan godt lide at lege med julesengen,” råber en lille gruppe børn, da også til avisens fotograf, da han med løftet kamera nærmer sig det der mest af alt ligner en spejdergruppe med fart på.

Ungerne har sammen med en af deres pædagoger bygget både en seng, man kan ligge i og hygge sig og en kæmpe hule hævet over jorden, med tilstødende værelse, ud af juletræer.

”Vi efterlyste gamle juletræer, fordi børnene elsker at lege med dem. Noget så simpelt som bare at slæbe dem fra den ene ende af legepladsen til den anden. De laver en masse med dem, der giver god motorisk træning, især, når man både er over og under træerne,” siger leder i Espelunden, Louise Holm Jørgensen.

Den hemmelige skov

Hun forklarer, at institutionens børn stort set er udendørs hele tiden og det har udfordret pædagogerne positivt.

”Vi skal genopfinde legepladsen igen. Hvordan laver man et godt coronabørneliv, under de forhold og muligheder vi har,” spørger hun retorisk, mens den lille drengegruppe viser os en hemmelig vej gennem det, de kalder for skoven.

”Vi har før fået en 3-4 juletræer, men vi har aldrig prøvet at få 100 før. De står her helt til sommer, hvor vi saver dem op og laver bål af dem, så det er kun deres evner til at tænke nyt, der sætter grænser, når vi på den måde er sammen om Rødovre og inddrager både forældrene og deres netværk.

Det er Silas’ far enig i.

Han var blandt de forældre, der hentede Silvans mange juletræer og bragte dem ud til børnehaven. Ungerne kan se frem til adskillige timers leg med dem, hvor kun fantasierne sætter grænser,” siger han.

Byg lige en trappe

Pædagoen Rasmus Christensen mener det er udviklende for både børn og voksne, når der sker anderledes ting.

”Det kan godt være en udfordring at holde børn i zoner med de nye restriktioner, men når vi er udenfor og laver forskellige ting, er det nemmere og sjovere. Det giver mulighed for at lave pædagogisk arbejde og børnene kan være med til at opfinde nye ting og legemuligheder ikke mindst med et juletræ, som alle jo kan lide,” siger han og bliver i gåseøjne afbrudt af en dreng, der på det alvorligste kræver, at pædagogen da lige skal bygge en trappe af juletræer, så de kan komme op i et stort træ.



”Det er rigtig sjovt at lege med juletræerne, og det var sjovt at se vores mødre og fædre bære dem ind også. Men det sjoveste er hulen,” bliver drengene enige om.