Biblioteket hitter som take-away

populært Det er ikke kun restauranter, der i denne tid har travlt med at levere ud af huset. Flere og flere borgere benytter sig i højere grad af Rødovre Biblioteks mulighed for ’Bestil & Hent’ og alene i januar måned er der bestilt mere end 5630 materialer til afhentning.

Af Christian Valsted

På trods af corona-nedlukning har medarbejderne på Rødovre Bibliotek travlt i disse uger. For selvom biblioteket er lukket ned, kan man som borger stadig komme forbi og hente og aflevere materialer. Og den mulighed har fået luft under vingerne i januar måned. Forleden rundede biblioteket således 300 reserverede bøger og tidsskifter på én dag og samlet set er der reserveret 5630 materialer i januar måned.

”Selvom det giver øget travlhed, ændrer det ikke på, at bibliotekspersonalet fortsat sørger for, at alle corona-restriktioner overholdes. Der må således kun komme to ind ad gangen i skrankeområdet, der skal bæres mundbind, sprittes af og holdes to meters afstand til andre,” fortæller Line Horn Andersen, der er børnekulturformidler på Rødovre Bibliotek.

Bestil hjemmefra

Rødovre Biblioteks ’Bestil & Hent’-tilbud betyder, at du kan bestille materialer hjemmefra og hente dem på biblioteket, når du får besked om, at de er klar til afhentning.

Ud over muligheden for at hente reserverede materialer, kan man også aflevere materialer. Man kan aflevere sine lån i brevsprækken på bagsiden af Rødovre Bibliotek eller i skrankeområdet på Rødovre Bibliotek.

”Der bliver ikke tilskrevet gebyrer, hvis man ikke afleverer sine materialer i nedlukningsperioden,” siger Line Horn Andersen.

Biblioteket lever online

Hvis du ikke har lyst eller mulighed for at møde fysisk op på biblioteket for at afhente bøger, kan du i stedet benytte dig af bibliotekets digitale tilbud. De er nemlig åbne hele døgnet året rundt, og her kan du blandt andet låne materialer som e-bøger, lydbøger og film hjemmefra din egen sofa.

”Den nuværende nedlukning udfordrer de fleste af os i forhold til, at vi er sociale væsner, som savner at være sammen med andre mennesker. Derfor har biblioteket i januar afholdt arrangementet ’Lyt, læs, spis og snak’, hvor man kunne deltage i guidet fælleslæsning via Zoom. Ligeledes har to af bibliotekets læsekredse i nedlukningsperioden ændret form, så de også foregår via Zoom,” fortæller Line Horn Andersen, inden hun oplyser, at biblioteket i februar måned inviterer til online fællessang, poesibingo og skattejagt. På bibliotekets hjemmeside rdb.dk kan man læse mere om de forskellige tilbud, og hvordan man booker en gratis billet for at deltage.