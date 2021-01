Alenemor spurgte Hjælpebanken om hjælp: Nu fylder gaverne hele hendes entré

Louise Bast havde aldrig forestillet sig, hvor mange, der gerne ville donere ting til den lille familie fra Lolland, der er blevet ramt af en ildebrand i huset nytårsdag. Snart kan hun også være i sin egen entré igen, når altså alle tingene er blevet kørt af sted til den lille familie. Foto: Brian Poulsen

Hjælpebanken Rødovre En mor fra Rødovre overrasker ofre for nytårsbrand med hjælp fra hele byens hjælpebank.

Af André Bentsen

Politiet ved stadig ikke, hvad der fik det flotte hus på Møllevej på Østlolland til pludselig at stå i flammer, men de mistænker en fejl i de elektriske installationer.

Til gengæld ved vi med sikkerhed godt, hvorfor Louise Basts hus på Fritz Møllers Vej er fyldt til randen med store sække med tøj og legetøj.

Da hun læste om den alvorlige brand, der frarøvede en mor og hendes tre børn alle deres ejendele, spurgte hun Hjælpebanken Rødovre om hjælp. Og så gik det hurtigt.

”Min mor kender familien på Lolland og spurgte, om jeg havde noget, jeg kunne undvære, men jeg har lige sendt de fleste af mine ting til genbrug,” starter Louise Bast.



Spurgte Hjælpebank om hjælp

Hun kan slet ikke forestille sig, hvor forfærdeligt det må være, at være familien, der står uden tøj og legetøj på Lolland.

”Men så tænkte jeg på hjælpebankens facebookside, (Hjælpebanken Rødovre, red.) som er det ideelle sted til at spørge folk, om de har noget, de vil give videre til nogen, der virkelig trænger til en håndsrækning,” siger Louise Bast med et smil, der kun lige akkurat står mål med hendes armbevægelser, da hun slår ud med armene for at vise, hvordan hele hendes entré i løbet af kun to dage blev fyldt op med kæmpe poser og kasser fra læserne i Rødovre.



Vilde reaktioner

De havde set hendes opslag i Hjælpebanken og selv efter hun måtte stoppe med at tage imod flere ting, var der glade givere, som gerne ville hjælpe.

”Folk har været super søde og glade for at hjælpe. Mange har doneret lidt ting, mens andre har doneret sækkevis. Det er simpelthen så skønt,” siger Louise, der har fået de fleste ting leveret hjem til hendes hus i Islev, men også selv har været rundt og samle sammen.

”Lige nu, kan jeg næsten ikke engang komme ind af min hoveddør selv,” griner Louise, der er imponeret over alles vilje til at hjælpe.

”Jeg ved selv, som alenemor til to børn, hvordan det er at have brug for hjælp, og har da også nogle gange et sind, der er imod mig, men hér fandt jeg overskud til at hjælpe nogen, der står i en værre situation end mig selv. Det giver plus på karma-kontoen at hjælpe andre,” opfordrer hun.

