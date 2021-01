Aflyser første spadestik til nye ældreboliger

Der blev ikke noget første spadestik her på Roskildevej i dag, til gengæld er der 29 nye seniorboliger og en stor Lidl-butik inden året er omme. Foto: Titti Olesen

Bofællesskab De skrev både på dansk, engelsk og tysk, Acces Invest, der sammen med Rødovre Boligselskab står bag det nye byggeri af seniorboliger og en stor Lidl-butik, på Roskildevej, men restriktionerne overhalede dem indenom, og det første spadestik mandag formiddag blev aflyst. Boligerne, skal dog nok komme.

Af André Bentsen

Det blev ikke til det første famøse spadestik mandag på Roskildevej 340, som det kunne have været.

Byggegrunden har været skærmet af fra offentligheden i månedsvis og regnen og sneen har fået det til at ligne en kæmpe svømmepøl, hvis man da er til mudderbadning.

Det er dog ikke derfor, men på grund af coronarestriktionerne, at det første spadestik til det nye seniorbofællesskab, blev aflyst.

Borgmester, Britt Jensen (S), understreger dog, at arbejdet med at opføre de nye boliger faktisk går ind i en endnu mere aktiv fase nu.

”Det har i flere år været et stort ønske fra mange ældre i Rødovre, at vi får flere bofællesskaber. Derfor er jeg glad for, at en lang dialog med boligselskaberne har båret frugt. Alt for mange ældre føler sig ensomme, og derfor er det vigtigt, at vi kan tilbyde seniorbofællesskaber i Rødovre,” siger Britt Jensen.



Afhjælper ensomhed

Hun er overbevist om, at det nye byggeri vil afhjælpe ensomhed og forhøje livskvaliteten for dem, der flytter ind, også selvom enkelte mandag i forbindelse med det aflyste spadestik påpegede, at der er meget larm forbundet med at bo ved en butik, der hele tiden skal have lastet nye varer.

Ikke noget, der kan overskygge fordelene dog, er vurderingen.

”Det fortjener vores ældre medborgere, og jeg er ikke i tvivl om, at det kommende seniorbofællesskab på Roskildevej kan blive rammen for mange gode og sociale oplevelser i den sidste del af livet for beboerne,” påpeger Britt Jensen.

Den forventning til fremtiden deler Titti Olesen også.

Hun er en af de kommende naboer og har jævnligt holdt øje med fremskridtet på den store byggegrund, hvor der engang lå en stor tankstation og en grillbar.

”Jeg synes det er godt, der sker noget nu. Det bliver godt med flere ældreboliger og, at det ender med at blive helt handicapvenligt herhenne,” siger hun til Rødovre Lokal Nyt og tilføjer:

”Jeg glæder mig til at se det, når det er færdigt.”



Færdig ved årsskiftet

Det er Rødovre Almennyttige Boligselskab (RAB), der opfører det nye seniorbofællesskab. Kommunalbestyrelsen har for længst godkendt planerne og bidrager med støtte til lånet, som blandt andet skal finansiere en stor tagterasse til seniorbofællesskabet på i alt 29 boliger og et fælleshus.

RAB lejer boligerne ud gennem DAB. De forventer, at boligerne står klar til indflytning om et år.

”I stuetagen kommer der en ny dagligvarebutik – det bliver en Lidl. Den forventes at åbne i foråret 2022. Der har i mange år ligget en tankstation på grunden, og da Statoil besluttede at lukke tankstationen for ca. 3 år siden, opstod der pludselig en ny mulighed for at forbedre området,” tilføjer Britt Jensen på falderebet.