3 gode råd til brug af argan olie til hud og hår

SPONSORERET INDHOLD Det er efterhånden viden kendt, at den marokkanske mirakelolie arganolie, har mange gode egenskaber. Du kan bruge argan olie på mange forskellige måder, og her får du 3 gode råd til, hvordan du kan få mest muligt ud af hud og hår, når du bruger argan olie.

Hvad kan argan olie?

Argan olie har som kendt mange gode egenskaber, men hvad kan man egentligt bruge den til helt konkret, og hvordan fungerer det? Det skal vi kigge lidt nærmere på nu. I Marokko, argan oliens hjemland, er argan olier blevet brugt i generationer for at fremme et ungdommeligt udseende. Argan oliens fugtgivende egenskaber og høje indhold af e-vitamin, kan nemlig bidrage til at give din hud det boost den har brug for, for at forebygge aldring af din hud. Den indeholder også en hel del essentielle fetsyrer, som huden har brug for, for at kunne opretholde fugtbalancen. At opretholde denne er svært vigtigt, hvis du gerne vil beholde dit ungdommelige udseende og spændstige hud så længe som muligt.

Men hvordan skal man bruge argan olie?

1. Brug den rigtige mængde argan olie til hud og hår

Der er mange, der har prøvet argan olie og så påstår, at den slet ikke fungerer som den skal. En af årsagerne til dette, kan være at man har brugt den helt forkerte mængde olie til sin hud eller sit hår. Det er nemlig meget vigtigt, at man doserer olien helt rigtigt, hvis man skal opnå den ønskede effekt. Sundt hår og sund, fugtet hud.

Når man bruger den forkerte mængde arganolie, så får man ikke det resultat man gerne vil have. Når du bruger for meget argan olie på hud eller hår, så oplever du at det bliver klistret og fedtet. Hvis du oplever dette, skal du reducere mængden arganolie. Så får du et meget bedre resultat i sidste ende. Det er også en god ide at påføre olien, mens hud og hår stadig er lidt fugtig efter bad eller vask. Så har den nemmere for at trænge ind i huden, og du kan nyde af alle de gode fordele og egenskaber.

2. Genfugt hud og hår efter træning

Når du har været til træning, kan det blive nødvendigt at genoprette fugtbalancen i hud og hår. Hud og hår kan blive meget tørt efter træning, fordi hud og hår bliver udsat for sved, dehydrering og hyppige bade.

Tør hud og hår efter træning kan dog afhjælpes med argan olie. Du kan bruge argan olie på huden på hele din krop, efter træning. Det er en god ide at smøre sig godt ind, hver gang du har været i bad, så du ikke får tør og kradsende hud. Husk også at drikke nok vand for at genoprette kroppens væskebalance, når du har været til træning.

Når du har vasket dit hår efter træning, kan du også tage argan olie i, for at forebygge og undgå tørt hår og især tørre spidser. Klem en lille mængde argan olie ind i hårspidserne, og sørg for ikke at bruge for meget.

3. Brug den til både tør og fedtet hud

Hvis man har fedtet hud, har man traditionelt set fået besked på at holde sig langt væk fra olier. Det er dog noget, der er i færd med at ændre sig. Det er nemlig sådan, at selv om man har fedtet hud, behøver det ikke at betyde, at den ikke har brug for fugt. Fedtet hud kan nemlig være fed på overfladen, og alligevel have brug for at blive rigtigt meget fugtet lige under. Derfor er det vigtigt, at man bruger en olie, som man sørger for trækker godt nok ind i huden.

Når du påfører olie på din hud, så er det en god ide at gøre det, mens huden stadig er lidt fugtig. Mange tørrer sit ansigt helt, for så at påføre olie. Da kan den hurtigt blive siddende helt på overfladen uden at trænge ind, der den gør nytte, fordi den ikke kan trække gennem hudbarrieren. Når din hud er lidt fugtig (ikke våd), så trænger olien meget nemmere ind, og det er nemmere at fordele olien og arbejde den ind i din hud. Dermed har du heller ikke en oliet maske, når du har påført olien. Det er også vigtigt, at du bruger tid på at arbejde olien ind i din hud.

Mange presser den bare hurtigt ind i huden og går videre i sin hudpleje rutine. Det er dog en god ide at bruge lidt ekstra meget tid på at arbejde olien helt ind i din hud. Det er sådan, du kan få nytte af alle de gode egenskaber argan olien gemmer på. Brug et par minutter på at arbejde olien ind i din hud, inden du går videre i din hudplejerutine. Det kan være en god ide at afslutte med en fugtgivende creme, der kan forsegle fugten fra argan olien i din hud.