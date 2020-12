Vuffelivov – Quattro er årets politihund

Allan er 53 år, har været politimand i 32 år og hundefører i 18 år – altid på Vestegnen. Foto: Københavns Vestegnens Politi

hæder Årets politihund arbejder på Vestegnen. Blandt omkring 350 tjenestehunde i Danmark tilfaldt æren i år schæferen Quattro fra Københavns Vestegns Politi.

Af Christian Valsted

Siden 1992 har Dansk Kennel Klub kåret årets politihund. Det plejer at foregå ved en konference, men på grund af corona blev Quattro og hundefører, Allan, overrasket under træningen i starten af december.

Quattro er snart 10 år, har været godkendt som patruljehund siden 2012, er siden mønstret som ’gruppe 1’-hund og nedgravningshund og har deltaget i over 600 opgaver – primært på Vestegnen, men også i andre politikredse. Quattro og Allan fandt blandt andet den 2-årige forsvundne dreng Storm i en nordsjællandsk skov om natten i 2015.

”Jeg er glad på Allans vegne, for han er hundemand til benet og ingen hund bliver så dygtig uden et stort og vedholdende arbejde,” fortæller politikommissær Brian Munck, der er leder af politihundesektionen hos Københavns Vestegns Politi.