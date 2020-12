Voldtog 14-årig og delte filmen på snapchat

En 14-årig pige fra Rødovre blev i april måned voldtaget og truet med tæv, hvis hun afslørede to unge mænd, der delte en film af voldtægten på Snapchat. Nu står de til udvisning af landet. Foto: Arkivfoto: Brian Poulsen

Politi En helt utænkelig forbrydelse, hvor to unge mænd kravlede gennem et vindue og voldtog en 14-årig pige i Rødovre, mens de filmede og delte akten på snapchat, er omdrejningspunktet i en gigantisk sag med næsten 1000 anklagepunkter.

Af André Bentsen

Anklagemyndigheden kræver en ung franskmand og en ung lette udvist fra Danmark, da politiet kan dokumentere vanvittige 787 forbrydelser. Ikke mindst fordi de to unge mænd flere gange selv har filmet forbrydelserne, der tæller alt fra vold, dødbringende kørsel og hærværk.

Et af de absolut mest uhyrlige anklagepunkter er voldtægten af en 14-årig pige fra Rødovre i april måned.

”Da voldtægtsforbryderne var flygtet, ringede den ene til pigen og truede med at slå hende ihjel: ‘Jeg skal nok finde dig. Jeg slår dig ihjel. Jeg dræber dig’,” skriver EkstraBladet, der har kendskab til en lang række af de to unge mænds forbrydelser.

Samleje med otte 14-årige piger

I alt har de haft samleje 17 gange med otte forskellige 14-årige piger, og anklageskriftet mod den 19-årige franske statsborger og den 20-årige fra Letland er på næsten 100 sider. Her kan man læse om alt fra gaderøverier, tilfældige overfald, trusler, indbrud, vanvidskørsler i stjålne biler, brud på våbenloven og vold mod politiet.

”Voldtægten var aftalt, mener politiet. Den 14-årige blev overrasket i sin seng, hvor den 20-årige holdt hende fast og gennemførte voldtægten, mens pigen skreg ‘nej’, ‘stop’ ‘lad være’,” skriver EkstraBladet.

Efterfølgende blev pigen truet med at få tæv, hvis hun ikke havde oralsex med den 19-årige, og det er på hans mobiltelefon, at politiet har fundet voldtægtsvideoen.