Vild interesse for unge muslimers julehjælp

Det er gået hurtigt, siden Lokal Nyt forleden kunne skrive, hvordan danske unge muslimer vil hjælpe ensomme og udsatte med en lille gave juleaften. Du kan stadig nå at støtte også. Foto: Privat

Julehjælp En god gerning kommer sjældent alene. Sådan er det i den grad også med historien om de unge muslimer fra Spejlet, der vil overraske ensomme og udsatte med en gave. Nu har to store madfirmaer tilsluttet sig initiativet, så der nu også venter lækker mad foran døren juleaften.

Af André Bentsen

Det er ikke kun i eventyrernes verden, at en fjer kan blive til fem høns. Det gælder også i den lokale andedam, hvor historien om foreningen Spejlet, der primært består af unge danske muslimer, blev inspireret af den lokale tidsånd i Hjælpebanken Rødovre til at samle ind til ensomme og udsatte danskere, og så køre rundt juleaften med en lille gave.

Efter de første par tusinde visninger på Facebook meldte flere deres store sympati for projektet, og ligesom Tv2 har taget kontakt til foreningen, så har eksempelvis også to store firmaer gjort det.

Kæmpe betydning

Det får nu Muhammed Kilic, der er formand for Spejlet, til at takke de mange, der har bakket op i de få dage Lokal Nyts historie har været på tryk.

”Vi i Spejlet kan slet ikke finde ord nok til at beskrive den taknemmelighed og den store betydning folks hjælp har givet. Det viser bare, at vi i lille Rødovre, kan gøre en kæmpe forskel, ved at huske hinanden i de forskellige højtider,” siger han og tilføjer:

,”Om det er Jul, Eid eller andre former for højtider er underordnet. Den, der er bedst af jer, er den der er god ved sine omgivelser. Derfor er Spejlet her for at hjælpe og forebygge en masse fordomme, og det har vi allerede på kort tid formået. Vores hjælp som danske muslimer har spredt glæde blandt mange tusinde mennesker og det vil vi absolut fortsætte med at gøre,” siger Muhammed Kilic, der er jed af, at man ikke kan gentage sidste års besøg til den store sociale juleaften, hvor de unge medlemmer sidste år også delte gaver ud.

Men, hvis Bjerget ikke vil komme til Muhammed, fristes man til at skrive, så må Muhammed komme til bjerget, og det må man ellers sige, han har gjort siden vi afslørede de unges planer.

Godt inklusionsprojekt

Eksempelvis Luca Cappelletti fra Italiabuona.dk

“Jeg vælger at hjælpe forening Spejlet, fordi har jeg læst, at de var i gang med et godt inklusionsprojekt, hvor de har valgt familier i julen, som har det hårdt økonomisk. Hvis man kan og har mulighed, skal man tænke på andre og hjælpe dem, der hvor man kan,” siger Luca Cappelletti, der selv har pakket 50 særlige gaver med italienske specialiteter.

Det samme har Kazim Kilic, der trods det enslydende efternavn, altså ikke er i familie med initiativtageren fra Rødovre.

Som indehaver af Megafood er han glad for at kunne bakke op om projektet, så de unge nu kan stille en flot gave foran 50 døre juleaften, så ingen skal gå sultne i seng.

”Megafood har som rigtig mange andre virksomheder socialt ansvar, og når muligheden opstår, hjælper vi gerne. Vi har ikke selv mulighed for at dele ud selv eller komme i kontakt med disse mennesker, og da tilbuddet kom om at hjælpe dem, har vi ikke været i tvivl om, at vi ville være der for foreningen Spejlet,” understreger Kazim Kilic.

Mangler du hjælp?

Det bliver Jette Jensen, der plejer at være vært for den store fælles juleaften i Rødovre Syd, som hjælper Spejlet med at finde frem til, hvem der skal have de flotte julegaver, og hun har allerede kontakt til flere, som kunne have gavn og glæde af de unges flotte initiativ, men hvis du føler dig glemt midt i restriktionerne, så ring eller skriv til hende på telefonnummer: 28997915.

”Vi kan ikke give folk, den jul, de drømmer om og fortjener, og mange har ikke andre end os, men vi kan måske hjælpe lidt ekstra takket være de unges gave,” siger Jette Jensen.

Hvis du vil vide mere om Spejlet og måske være med i deres aktiviteter, eller støtte indsamlingen til julegaver, kan du kontakte Muhammed Kilic på telefonnummer: 60709122.