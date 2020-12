Vidste alt om bøger og øer

6. A fra Rødovre Skole vandt den lokale udgave af Smart Parat Svar, og skal nu kæmpe for Rødovres farver i den regionale finale. Foto: Privat

Quiz I sidste uges avis testede vi om en sjette klasse vidste lige så meget om Verdensmålene, som de folkevalgte politikere. Nu kan du teste dig selv, om du ved lige som 6. Klasserne i den landsdækkende biblioteksquiz. PS: DU skal både have styr på bøger, øer og julekalendere.

Af André Bentsen

I onsdags holdt bibliotekerne igen deres landsdækkende biblioteksquiz, Smart Parat Svar, for 6. Klasser.

Som med så meget andet i øjeblikket måtte det blive på en anden måde, så biblioteket i Rødovre prøvede for første gang at afvikle deres quiz digitalt over Teams.

”Det var skolerne helt med på. Vi var selvfølgelig lidt spændte, men alt forløb planmæssigt, og alle kom på med både billede og lyd,” siger Birgit Andersen, der er børnebibliotekar.





Tæt løb

Formatet med kategorier og udfordrende spørgsmål var akkurat som ellers, og eleverne gik på med krum hals og klarede det hele med bravour, lyder det fra biblioteket.

”Det blev en dyst mellem Rødovre skole og Valhøj skole, da klasserne fra Tinderhøj skole var hjemsendt.

Især i den indledende runde var det ekstremt spændende, for der var tæt løb, og der måtte ekstra spørgsmål til, før vi havde en afklaring på, hvem der skulle i finalen,” forklarer Birgit Andersen.

I finalen kunne Rødovre Bibliotek efter en vellykket quiz kåre 6.A fra Rødovre Skole som vindere. De dygtige elever skal nu repræsentere Rødovre i den regionale finale den 13. januar.

HER KAN DU TESTE DIG SELV I 6. KLASSERNES SPØRGSMÅL

Astralis



Gruppe A

1. Astralis vandt i 2019 deres fjerde major-sejr. Hvilket computerspil spiller de?

(Svar: Counter Strike/ CS:GO)



2. Navnet Astralis refererer til det latinske navn på nogle bestemte himmellegemer. Hvilke?

(Svar: Stjerner)



3. Xyp9x(udtales Sypniks)er en af spillerne på holdet. Hvad er hans rigtige fornavn og efternavn?

(Svar: Andreas Højsleth)





Gruppe B

1. Hvad er CS:GO forkortelse for?

(Svar: Counter-Strike: Global Offensive)



2. Astralis træner hedder Danny Sørensen, men hvad er hans gamernavn?

(Svar: Zonic)



3. Hvor mange spillere består holdet af, når der spilles CS:GO turneringer?

(Svar: fem)



Gruppe C

1. Counter-Strike er et FPS-spil. Hvad står FPS for i denne sammenhæng?

(Svar: First-person Shooter)



2. Tysk-danske Finn ”Karrigan” Andersen har tidligere været kaptajn for Astralis og FaZe Clan. Siden marts 2019 har han været kaptajn på et hold, hvis navn leder tankerne hen på computerudstyr. Hvilket hold?

(Svar: Mousesports / Mouz)



3. Gla1ve(Udtales Glaijve)er Astralis´ leder. Før han begyndte at spille CS:GO, havde han en lovende karriere inden for en anden sportsgren. Hvilken sportsgren?

(Svar: Fodbold)



Brætspil

Gruppe A

1. Hvilket spil kan både spilles med en almindelig terning eller med en terning, hvor siderne med tre og fem øjne er skiftet ud med en globus og en stjerne?

(Svar: Ludo)

2. Hvad hedder det brætspil med sorte og hvide brikker, der blandt andet har navne som ”springere” og ”bønder”?

(Svar: Skak)

3. Den danske brætspilsdesigner Kasper Lapp har lavet et supersjovt samarbejdsspil. Hvad hedder dette spil, hvor man skal finde igennem labyrinten, og hvor der er regler for, hvordan man må kommunikere med hinanden?

(Svar: Magic Maze)

Gruppe B

1. Hvilket spil handler om at købe grunde, bygge huse og hoteller og opkræve penge af sine medspillere?

(Svar: Matador/ Monopoly)

2. Dette spil handler om at bruge hovedet kreativt. Der skal bl.a. laves små figurer ud af modellérvoks, hvis man lander på feltet ”Skabekat”. Hvad hedder spillet?

(Svar: Cranium)

3. Denne brætspilsklassiker har et spillebræt bestående af sekskantede brikker med alt lige fra hvedemarker til græs med får på. Hvilket spil tænker vi på?

(Svar: Catan/ Settlers of Catan/ Settlers)



Gruppe C

1. I dette spil skal man bl.a. tegne, nynne og mime. Spillet er kommet i en juniorudgave, hvor kassen er grøn. Hvilket spil tænker vi på?

(Svar: HINT (Junior))

2. Hvad hedder familiespillet, hvor det gælder om at bygge jernbaner?

(Svar: Ticket to Ride)

3. Hvilket spil handler om at finde en speciel diamant og bringe den sikkert til enten Cairo eller Tanger?

(Svar: Afrikas stjerne)



Dansk håndbold

Gruppe A

1. Hvad hedder herrernes håndboldliga i 2020?

(Svar: Primo Tours Ligaen)



2. Hun har spillet 129 kampe for kvindelandsholdet, og blev i marts 2020 team manager for kvindelandsholdet. Hvad hedder hun?

(Svar: Christina Roslyng)



3. Hvor lang og bred er en håndboldbane i meter?

(Svar: 40 meter lang og 20 meter bred)



Gruppe B



1. Sæsonen i Primo Tours Ligaen 2019/2020 blev ikke spillet færdig pga. Covid-19. Dansk Håndbold Forbund besluttede, at det hold, der lå nr. 1, skulle kåres som danske mestre. Hvilket hold var det?

(Svar: Aalborg Håndbold)



2. For at få et bedre greb og for nemmere at kunne lave tricks med bolden, tager spillerne noget klistret stads på hænderne. Hvad er det?

(Svar: Harpiks)



3. Hvor mange meter er der fra straffelinjen ind til mållinjen på en håndboldbane?

(Svar: syv meter)



Gruppe C



1. Han er tidligere professionel håndboldspiller. Han har haft succes som klubtræner for kvinderne i Team Esbjerg, og i marts 2020 blev han træner for det danske kvindelandshold. Hvad hedder han?

(Svar: Jesper Jensen)



2. Hun debuterede på det danske kvindelandshold i 2008, og i 2019 blev hun kåret til verdens bedste kvindelige målvogter. Hvem er hun?

(Svar: Sandra Toft)



3. Hvis du får et rødt kort i håndbold på grund af for mange udvisninger, hvor mange to-minutters udvisninger har du så fået?

(Svar: Tre)

Dansk musik

Gruppe A

1. Hvilken sanger fik sit gennembrud med sangen “Model”?

(Svar: Gulddreng/ Malte Ebert)



2. Disse to rappere fik deres gennembrud i 2003 med sangen “Hot”, men laver stadig kæmpehits i dag. Hvad er deres kunstnernavne?

(Svar: Nik & Jay)



3. Hvad hedder den mandlige sanger i sangerparret, som lavede titelsangen til julekalenderen “Tinka”?

(Svar: Burhan G)



Gruppe B

1. Hvad hedder YouTube-stjernen, som har udgivet en sang om vafler?

(Svar: Albert Dyrlund)



2. Hvilket kunstnernavn har denne danske rapper, som er født med det borgerlige navn Liam Nygaard O’Conner?

(Svar: L.O.C.)



3. Sangeren Kim Larsen fik seks børn. Den næstyngste debuterede i 2017 som popsanger. Hvad hedder han?

(Svar: Hjalmer (Larsen))





Gruppe C



1. Denne sanger var som barn skuespiller og især kendt for sin rolle som Grunk i filmene om Krummerne. Hvad hedder han?

(Svar: Lukas Graham/ Lukas Forchhammer)



2. Hvad hedder rockbandet bag sangene “Som Fluer”, “Hurtige Hænder” og “Ung Kniv”?

(Svar: The Minds Of 99)



3. I maj 2020 udgav denne populære danske musiker nummeret ”Leap Of Faith”. Hvad hedder han?

(Svar: Christopher)





Danske øer

Gruppe A

1. Hvilken ø bruges som Storebæltsbroens forbindelsespunkt mellem Fyn og Sjælland?

(Svar: Sprogø)



2. I Helsingør ligger slottet Kronborg. På hvilken ø ligger Helsingør?

(Svar: Sjælland)



3. I julekalenderen ”Tinka og kongespillet” er scenerne fra nissernes landsby optaget på en ø. Hvilken ø?

(Svar: Fyn)



Gruppe B

1. På hvilken ø er Rønne den største by?

(Svar: Bornholm)



2. Hvilken ø ender man på, når man kører fra Svendborg på Fyn til Rudkøbing?

(Svar: Langeland)



3. Denne øs største by hed tidligere Godthåb. Hvilken ø tænker vi på?

(Svar: Grønland)



Gruppe C

1. Denne ø har en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune. Den største by på øen hedder Tranebjerg. Hvad hedder øen?

(Svar: Samsø)

2. I hvilken øgruppe i Norden er Thorshavn den største by?

(Svar: Færøerne)



3. Hvad hedder havet, som Læsø er omringet af?

(Svar: Kattegat)





Det Gyldne Kompas

Gruppe A



1. Hvilket arbejde har Lyras ven Roger på Jordan Kollegiet?

(Svar: Han er køkkendreng/tjener)



2. Hvilket dyr er Lord Asriels daimon?

(Svar: (Sneleopard)



3. Mange børn forsvinder i starten af Det Gyldne Kompas, hvad kaldes dem, der bortfører børnene?

(Svar: Snapperne/ the Gobblers)



Gruppe B

1. Hvem eller hvad er Iorek Byrnison?

(Svar: (Panserbjørn/ armoured bear / (bjørn/ isbjørn godtages))



2. Hvem på Jordan Kollegiet putter gift i Lord Asriels vin i et forsøg på at myrde ham?

(Svar: Rektoren/ the Master)



3. Hvad hedder drengen fra Jypsi-familien Costa, der bliver snuppet af snapperne?

(Svar: Billy)

Gruppe C

1. Hvem er forfatteren til ”Det gyldne kompas”?

(Svar: Philip Pullman)



2. Lyra opdager i løbet af fortællingen, at fru Coulter er i familie med hende. Hvordan er fru Coulter i familie med Lyra?

(Svar: Hun er Lyras mor)



3. Hvad er det Iorek fortæller Lyra, at hendes nye efternavn skal være i stedet for Belacqua?

(Svar: Sølvtunge/ Silvertongue)





Dyr i danske haver



Gruppe A

1. Hvilken insektart frembringer en kraftig lyd, der minder om sang, ved at gnide forskellige kropsdele mod hinanden?

(Svar: Græshoppe/ fårekylling)



2. Hvilket klatrende dyr, der kan blive ca. 40 cm langt, inklusiv halen, graver forråd ned til vinteren og ses ofte i nærheden af hasseltræer og nåletræer?

(Svar: Egern)



3. Dette dyr fra studsmusfamilien kan forveksles med en muldvarp, da det også laver muldskud i haverne. Dog er den vegetar i modsætning til muldvarpen. Hvilket dyr tænker vi på?

(Svar: En mosegris/ vandrotte/ jordrotte)



Gruppe B

1. Hvis man stiller vand og kattemad frem i haven, kan man nogle gange være heldig at lokke dette snøftende dyr frem om aftenen, når det ikke er gået i vinterhi. Hvilket dyr tænker vi på?

(Svar: Pindsvin)



2. Dette nyttedyr nedbryder og omdanner døde plante- og dyredele til muld. Den kan ikke tåle at tørre ud, men kommer alligevel op til jordoverfladen, når dens gange oversvømmes i vådt vejr. Hvilket dyr tænker vi på?

(Svar: Regnorm)



3. Denne fugl ses ofte om vinteren, og hannen kan kendes på sit flotte røde bryst og helt sorte hoved. Navnet kan henlede tankerne på et skældsord, man kan bruge om mindre kloge personer. Hvilken fugl er det?

(Svar: Dompap)



Gruppe C

1. Dette lille nyttedyr er et landlevende krebsdyr med en slags gæller. Det kan rulle sig sammen til en kugle som forsvar. Hvilket dyr er det?

(Svar: (Almindelig kugle-) bænkebider)



2. Hvilken altædende spurvefugl med blåt på vingerne og hvid bug er især kendt for at stjæle æg og unger fra andre fugles reder?

(Svar: (Husskade (skade godkendes))



3. Denne hjulspinder bygger sit net og venter på, at dens føde skal flyve ind i det. Den er kendetegnet ved at have et hvidligt kryds på ryggen. Hvilket dyr tænker vi på?

(Svar: Korsedderkop)



Filmatiserede bøger

Gruppe A

1. Pelle bliver mobbet i skolen. Han er Terror-Tvillingernes yndlingsoffer lige indtil den dag, han bliver bidt af en tissemyre og bliver til en superhelt. Hvilken superhelt tænker vi på?

(Svar: Antboy)



2. 12-årige Conor har det ikke nemt derhjemme eller i skolen. Et kæmpe takstræ dukker pludselig op og fortæller tre eventyr, som fortolker Conors svære situation. Hvilken bog/film tænker vi på?

(Svar: Monster/ Syv minutter over midnat / A Monster Calls)



3. Sjov fortælling om en dansk-indisk dreng og hans skøre familie, der bor på Nørrebro i København, og især hans onkel Rafig, der roder familien ud i en masse ballade. Hvad hedder drengen i historien?

(Svar: Iqbal (Farooq))



Gruppe B

1. Clara er en helt almindelig pige på 12 år. Tror hun da. For et møde med en sort kat fører hende ind i en anden verden, som hun selv bliver en del af. Hvilke bøger tænker vi på?

(Svar: Vildheks)



2. Teenageren Aske får en dukke, som både er ternet og levende. Dukken har brug for Askes hjælp i en mordsag, og Aske har brug for dukkens hjælp til at klare teenagelivet. Hvad hedder dukken i historien?

(Svar: Ternet Ninja)



3. Da Thomas vågner, befinder han sig i en lysning omgivet af høje stenmure. Bag dem gemmer sig en labyrint, som konstant ændrer sig. Kun de stærkeste og mest intelligente overlever. Hvilken bogserie tænker vi på?

(Svar: Maze Runner)



Gruppe C

1. I hvilken bog bliver forældreløse Sophie en nat taget med hjem af en kæmpemæssig SVK? SVK samler på drømme fra børn, mens hans langt større artsfæller spiser børn.

(Svar: Den store venlige kæmpe/ The BFG)



2. Verden, som vi kender den, er blevet ødelagt af menneskene, og en ny verden er opstået. Den ny verden består af rullende byer, der kæmper med hinanden om ressourcer. Hvilke bøger er vi i?

(Svar: Mortal Engines)



3. 9-årige Bruno flytter med familien fra Berlin til et sted han kalder for “Afsides”, hvor der ligger en indhegnet lejr. Bruno er ensom, indtil han møder Shmuel fra den anden side af hegnet. Hvad hedder bogen/filmen?

(Svar: Drengen i den stribede pyjamas)



H. C. Andersens eventyr

Gruppe A

1. Hvad bliver den grimme ælling til, da den bliver voksen?

(Svar: En (smuk) svane)



2. Hvad har den største af hundene i ”Fyrtøjet” øjne så store som?

(Svar: Rundetårn)



3. Hvilket materiale er hyrdinden og skorstensfejeren lavet af?

(Svar: Porcelæn)



Gruppe B

1. Svinedrengen laver en gryde og en skralde, som prinsessen gerne vil have. Hvad skal hun betale med for at få dem?

(Svar: Kys)



2. I ”Lille Claus og Store Claus” ejer Lille Claus kun én hest. Hvor mange heste ejer Store Claus?

(Svar: Fire)



3. Hvad udgiver de to bedragere i ”Kejserens nye klæder” sig for at være?

(Svar: Vævere/ (skræddere godtages))



Gruppe C

1. Klods-Hans må ikke få en hest af sin far, selvom hans to brødre får. Hvad rider han så på hen til prinsessen i stedet?

(Svar: En gedebuk/ ged)



2. Hvad bor Tommelise i hjemme hos konen, inden hun bliver bortført?

(Svar: En blomst der så ud som en tulipan/ blomst/ urtepotte)



3. Hvilket familiemedlem møder den lille pige med svovlstikkerne, da hun dør?

(Svar: Sin mormor/ bedstemor)



Hos Grønthandleren



Gruppe A

1. Disse spiselige knolde dyrkes under jorden, og er man så uheldig, at knoldene har fået sol og er blevet grønne, skal man smide dem væk, for så kan de være giftige. Hvilke knolde er det?

(Svar: Kartofler)



2. De kan fås i styrker fra helt milde og søde til så stærke, at det brænder i munden, og tårerne løber. Hvad tænker vi på?

(Svar: Chili)



3. På denne grøntsag spiser man den hvide rod. Den kan overvintre i haven og kan fint høstes i februar. Udseendemæssigt minder den om en persillerod. Hvad er det?

(Svar: Pastinak)



Gruppe B

1. Denne frugt fra en palme har en hård skal, der kan bruges til bl.a. smykker og skåle. Indeni har den hvidt, spiseligt frugtkød og en væske, der bl.a. kan anvendes i madretter. Hvad er det?

(Svar: En kokosnød)



2. Disse bruges bl.a. til supper, og til Halloween laver mange ansigter på dem og sætter lys i. Hvad tænker vi på?

(Svar: Græskar)



3. Denne plante har en smag af lakrids eller anis, og både knolden, bladene og frøene kan spises. Frøene kan bl.a. bruges til te og som krydderi i madlavning. Hvilken plante er det?

(Svar: Fennikel)



Gruppe C

1. Man høster stænglerne fra denne plante. De findes i både en hvid og en grøn udgave. De hvide er høstet under jorden og de grønne er høstet over jorden. Hvad tænker vi på?

(Svar: Asparges)



2. Denne hvide rod har en stærk, lidt sennepsagtig smag, og den kan bruges friskrevet oven på fx smørrebrød. Hvad er det?

(Svar: Peberrod)



3. Hvilken lilla kålsort bliver ofte brugt til jul i fintsnittet og syltet tilstand? Mange køber den på glas.

(Svar: Rødkål)



Hovedstæder



Gruppe A

1. Den røde plads ligger i Moskva. I hvilket land er Moskva hovedstad?

(Svar: Rusland)



2. Et flertal af verdens 30 mest forurenede byer ligger i dette land, hvor New Delhi er hovedstad. Hvad hedder landet?

(Svar: Indien)



3. Hvad hedder hovedstaden i Canada?

(Svar: Ottawa)



Gruppe B

1. Tokyo er med sine 38,5 mio. indbyggere verdens største by. I hvilket land er Tokyo hovedstaden?

(Svar: Japan)



2. Denne amerikanske storby var indtil 1790 hovedstad i USA. Storbyen er også kendt under navne som ”The Big Apple” og ”Gotham”. Hvilken storby tænker vi på?

(Svar: New York City/ New York)



3. I hvilket land er Bagdad hovedstad?

(Svar: Irak)



Gruppe C

1. I hvilken nordisk hovedstad ligger den berømte skihopbakke Holmenkollen?

(Svar: Oslo)



2. I hvilket sydamerikansk land er Buenos Aires hovedstad?

(Svar: Argentina)



3. I hvilket land ligger hovedstaden Bern?

(Svar: Schweiz)



I hvilken Harry Potter bog?

Gruppe A

1. I hvilken bog dyster Harry Potter i ”Turneringen i Magisk Trekamp”?

(Svar: Harry Potter og Flammernes Pokal/ -and the Goblet of Fire)



2. Et af fagene på Hogwarts er Botanik, og underviseren hedder professor Spire. I hvilken bog har Harry Potter dette fag for første gang?

(Svar: Harry Potter og De Vises Sten/ -and the Philosopher’s Stone)



3. I hvilken bog dannes Dumbledore’s Armé?

(Svar: Harry Potter og Fønixordenen/ -and the Order of the Phoenix)







Gruppe B





1. I hvilken bog stifter Hermione Foreningen for Alfers Rettigheder, også kendt som F.A.R., efter at have oplevet husalfernes arbejdsvilkår?

(Svar: Harry Potter og Flammernes Pokal/ -and the Goblet of Fire)



2. I hvilken bog møder man første gang Luna Lovegood?

(Svar: Harry Potter og Fønixordenen / -and the Order of the Phoenix)



3. I hvilken bog begynder Harry Potter i valgfaget Spådom, hvor Sybill Trelawney er underviser og hele tiden forudser Harrys død?

(Svar: Harry Potter og Fangen fra Azkaban/ -and the Prisoner of Azkaban)



Gruppe C



1. I hvilken bog nævnes Fornødenhedsrummet for første gang?

(Svar: Harry Potter og De Vises Sten/ -and the Philosopher’s Stone)



2. I hvilken bog bliver professor Snape endelig underviser i Forsvar mod Mørkets Kræfter?

(Svar: Harry Potter og Halvblodsprinsen/ – and the Half-Blood Prince)



3. I hvilken bog lykkes det Ron at åbne indgangen til Hemmelighedernes Kammer ved at efterligne Harrys lyde, når han slangehvisker?

(Svar: Harry Potter og Dødsregalierne/ -and the Deathly Hallows)





Jorden – en planet

Gruppe A



1. Tidevandet skyldes massetiltrækning fra andre himmellegemer. Hvilket himmellegeme påvirker tidevandet mest?

(Svar: Månen)



2. Jordens overflade består af tektoniske plader, der bevæger sig i forhold til hinanden. Nogle steder er der åbninger i overfladen, hvor magma fra Jordens indre kan slippe ud. Hvad kalder vi disse åbninger?

(Svar: Vulkaner)



3. Jorden er enestående ved at være det eneste kendte sted i solsystemet, og i øvrigt resten af universet, hvor der findes liv. Hvad hedder Jorden på latin?

(Svar: Tellus/ Terra (Mater))



Gruppe B

1. En gruppe af krybdyr dominerede livet på Jorden i mere end 150 millioner år. Hvilken gruppe var det?

(Svar: Dinosaurerne)



2. Hvilket land i det nordlige Europa er kendt for at have mange vulkaner?

(Svar: Island)



3. Hvad er brakvand en blanding af?

(Svar: Saltvand og ferskvand)



Gruppe C



1. Denne breddekreds er jordens længste, og den deler kloden i den nordlige og sydlige halvkugle. Hvad hedder den?

(Svar: Ækvator)

2. Før jordens kontinenter blev adskilt og fik den placering, vi kender i dag, sad de sammen i ét superkontinent. Hvad kalder man dette superkontinent?

(Svar: Pangæa)



3. Jordens kerne består af en indre og en ydre del. Den ydre del af kernen er flydende, mens den indre del er fast. Hvordan kan det være, at den indre del er fast?

(Svar: På grund af (meget højt) tryk)





Julekalendere



Gruppe A



1. Hvad hedder TV2’s julekalender fra 2019, der udløste stor efterspørgsel på en særlig type nissehue?

(Svar: Tinka og Kongespillet)

2. Denne gruppe nisser bestod oprindeligt af Hr. Mortensen, Gemyse, Skipper, Lunte og Pil og blev første gang vist i TV i 1984. Hvad hedder gruppen?

(Svar: Nissebanden)



3. I hvilken julekalender møder vi Nicolas, som gerne vil være en rigtig julemand, og de to børn, Signe og Peter? De to børn hjælper Nicolas med at få sin kone tilbage, efter at Dr. Schwartz har tryllet hende om til en gås.

(Svar: Tvillingerne og Julemanden)



Gruppe B



1. Hvad hedder hovedpersonen i TV2’s serie af julekalendere, som foregår på Rigsarkivet?

(Svar: Pyrus)



2. Hvad hedder julekalenderen for små børn, hvor vi følger en gul bjørn, som vil levere gavebånd, gavepapir og julemandens sæk tilbage til julemanden?

(Svar: Bamses Julerejse)



3. Hvad er navnet på den julekalender, hvor vi følger Theo, som rejser til Thannanaya for at redde sin morfar?

(Svar: Theo & Den Magiske Talisman)



Gruppe C



1. I 2017 fik de yngste børn en ny dansk julekalender på Ramasjang. Vi følger en flok dukker, som skal finde julemandens computer og levere den tilbage. Hvad hedder denne julekalender?

(Svar: Ramajetternes Jul)

2. Hvad hedder julekalenderen, der blev genudsendt på DR i 2019, og som blandt andet handler om astronomi?

(Svar: Julestjerner)

3. Hvad hedder julekalenderen med nisserne Günter, Hansi og Fritz, som taler en mærkelig blanding af dansk og engelsk?

(Svar: The Julekalender)



K-pop

Gruppe A

1. Hvad er K-pop en forkortelse for?

(Svar: Korean pop/ Koreansk pop)



2. Hvilken stor velgørenhedsorganisation er BTS internationale ambassadører for?

(UNICEF)

3. Hvilken K-pop-pigegruppe, der blev dannet i 2015, har hele ni medlemmer?

(Svar: Twice)



Gruppe B

1. Hvad hedder den populære K-pop-pigegruppe med fire medlemmer? Navnet er sammensat af to farver, og et af deres store hits er ”DDU-DU DDU-DU” (udtales: du-du du-du).

(Svar: Blackpink)

2. Da K-pop-drengegruppen Exo blev etableret, var medlemmerne fra to primære lande. Nogle var fra Sydkorea. Hvilket land var de andre fra?

(Svar: Kina)



3. Hvor mange medlemmer er der i bandet ”Seventeen”?

(Svar: 13)



Gruppe C

1. Big Bang havde fire medlemmer i sommeren 2020. Nævn mindst to af deres fire kunstnernavne.

(Svar: Taeyang/ G-Dragon/ T.O.P/ Daesung (D-Lite i Japan))

2. Hvad kaldes den koreanske kulturbølge, der er ved at indtage verden? Ordet er koreansk og betyder ”bølge”.

(Svar: Hallyu)



3. Dette drengebands leder, B.I., forlod bandet i 2019. Bandet udsendte i 2020 et comeback minialbum, der hedder ”i DECIDE”. Hvad hedder bandet?

(Svar: iKON)

Ole Lund Kirkegaard

Gruppe A

1. I hvilken slags hus bor Lille Virgil?

(Svar: Et hønsehus)



2. Hvilken gave får Hodja fra Pjort af den gamle mand el-Faza? En gave, som sultanen rigtig gerne vil have fingre i.

(Svar: Et flyvende tæppe)



3. Hvem er den mystiske løbehjulstyv i ”Frode og alle de andre rødder”?

(Svar: Læreren)



Gruppe B

1. Orla Frø-Snapper er en værre bølle, men Don Kraus i cirkusset ser Orlas evner til at blive hans efterfølger. Hvad laver Don Kraus?

(Svar: Han er kanonkonge)



2. Hvad hedder den type sko, som de fleste mænd går med i ”Hodja fra Pjort”?

(Svar: Snabelsko)



3. Alberts mor må ofte reparere Alberts briller, når han er faldet ned fra et træ. Hvilket slags træ?

(Svar: Et pæretræ)



Gruppe C



1. Hvad hedder det omrejsende cirkus, der kommer til byen i ”Orla Frø-Snapper”?

(Svar: Benito i bogen/ Bardini i filmen)



2. Hvad hedder hovedpersonen i ”Otto er et næsehorn”, som får en forhekset blyant, der kan tegne et levende næsehorn?

(Svar: Topper)



3. I bogen ”Gummi-Tarzan” møder Ivan Olsen en heks, som giver ham muligheden for at få opfyldt alle sine ønsker. I hvor lang tid kan han få opfyldt alle sine ønsker?

(Svar: Én dag)



Pandemier

Gruppe A

1. Hvornår taler man om en pandemi i stedet for en epidemi?

(Svar: Når den har spredt sig til en hel eller flere verdensdele/ meget store geografiske områder)



2. Hvad kaldes den sygdom, man kan risikere at få, hvis man bliver smittet med corona-virussen?

(Svar: COVID-19)



3. Denne pandemi er i dag erklæret for udryddet på grund af effektiv vaccine. Symptomerne var et udslæt med blærer, der fik sårskorper og efterlod ar over hele kroppen. Hvad hed pandemien?

(Svar: Kopper)



Gruppe B



1. Sundhedsstyrelsen har sendt plakater ud med seks vigtige råd for

at forebygge smitte med corona. Nævn, hvad mindst tre af rådene

handler om

(Svar: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit/ host eller nys i dit

ærme/ Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns fysisk kontakt/

vær opmærksom på rengøring/ hold afstand og bed andre om at

tage hensyn/ Gå i selvisolation, hvis du har symptomer, er testet

positiv eller er nær kontakt til en smittet)



2. Hvad hedder det institut under Sundheds- og Ældreministeriet, der styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning?

(Svar: SSI/ Statens Serum Institut)



3. Denne virusinfektion kaldes også for børnelammelse og var i starten af 1950’erne særligt udbredt i Danmark. Mange har stadig senfølger af denne infektion. Hvad hedder sygdommen?

(Svar: Polio)



Gruppe C

1. Hvad hedder verdenssundhedsorganisationen, der er ledende inden for den globale sundhed?

(Svar: WHO/ World Health Organization)



2. Hele verden blev i 1800-tallet hårdt ramt af denne pandemi, der gav voldsomt diarré. Fra 1817 til 1899 spredte hele syv pandemier af denne sygdom sig over hele verden. Hvad hedder sygdommen?

(Svar: Kolera)



3. Den sorte død var en pestpandemi i 1300-tallet. Den udviklede sig i tre varianter, hvoraf lungepest og blodpest var to af dem. Hvad hed den tredje variant?

(Svar: Byldepest)



Sjove bøger

Gruppe A

1. Hvad hedder Tom Gates’ storesøster?

(Svar: Delia)



2. Morten Münster har skrevet bøger om sin hund Bubbi. Hvad er det Bubbi kan, som ingen andre hunde kan?

(Svar: Tale)



3. Hvad hedder Karls bedste ven i ”Drengen, der fik ting i hovedet”?

(Svar: Ludvig)



Gruppe B

1. Hvad hedder Karmaboy i virkeligheden?

(Svar: Niller)



2. I Træhuleserien har Andy og Terry bygget en træhule på 65 etager, men der er en myndighed, der skal godkende træhulen. Hvad hedder myndigheden?

(Svar: Byggetilsynet)



3. Hvad hedder pigen, som Antboy er forelsket i og bliver kæreste med?

(Svar: Ida)



Gruppe C

1. I den tredje bog om Naja Münster bygger Max og Naja en stor snemand, som er lidt uhyggelig. Hvad kalder de snemanden?

(Svar: Mogens)



2. Hvilken slags forretning har Karmaboys far?

(Svar: En slagter (-forretning/ -butik)



3. I Møgungerne 1, Sommerudflugten, skal Alberts og Williams fædre arrangere klassens årlige sommerudflugt. Hvad hedder drengenes fædre?

(Svar: Bjarne og Bjarne)



Skyggens lærling



Gruppe A

1. Hvad kommer Will som 15-årig i lære som?

(Svar: Ranger)



2. Hvad hedder Wills hest?

(Svar: Tug)



3. Wills mentor, Halt, havde en anden lærling før Will. Hvad hedder han?

(Svar: Gilan)





Gruppe B

1. Hvorfor kan Will ikke komme ind på ridderskolen?

(Svar: Han er ikke høj/ stor/ stæk nok)



2. Hvad er rangernes foretrukne våben til at nedlægge fjender på afstand?

(Svar: (Lang-)bue)



3. Når prinsesse Cassandra er ude på hemmelige missioner, rejser hun under et dæknavn. Hvilket?

(Svar: Evanlyn)



Gruppe C

1. Hvem har skrevet ”Skyggens Lærling”?

(Svar: John Flanagan)



2. Hvad kalder skandierne deres skibe?

(Svar: Ulveskibe)



3. Prinsesse Cassandra og ridder Horace bliver gift og får en datter. Madelyn, eller Maddie, som hun kaldes, er lidt vanskelig for dem at styre, da hun bliver teenager. Hvem kommer Maddie i lære hos?

(Svar: Will)





Star Wars



Gruppe A

1. I den nye trilogi møder vi tre hovedpersoner, der hjælper rebellerne. Der er Poe Dameron og Rey. Hvad hedder den tredje?

(Svar: Finn/ FN-2187)



2. Hvad hedder skuespilleren, der spiller Rey?

(Svar: Daisy Ridley)



3. Hvad hedder serien på Disney+, der er baseret på Star Wars-universet?

(Svar: (Star Wars) The Mandalorian)



Gruppe B

1. I “The Mandalorian” møder vi “barnet”, som er af samme race som

en kendt Jedi-master. Hvilken Jedi-master?

(Svar: Yoda)



2. Luke Skywalker har i ”Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi” fået et nyt lyssværd. Hvem har lavet det lyssværd?

(Svar: Det har han selv)



3. Hvad hedder Skuespilleren, der spiller Padme Amidala, som er mor til Leia og Luke Skywalker og tidligere Senator fra Naboo?

(Svar: Natalie Portman)



Gruppe C

1. The Mandalorian er hovedpersonen i seriens sæson 1. Hvad hedder han rigtigt i serien?

(Svar: Din Djarin)



2. Yoda, den lille grønne Jedi-master, viser sine kampevner i ”Star Wars: Episode II – Attack of the Clones” og ”Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith”. Hvilken farve er hans lyssværd?

(Svar: Grønt)



3. Hvilken race er Jar Jar Binks?

(Svar: Gungan/ Gunganer)





Superligaen i fodbold



Gruppe A



1. Hvem blev danske mestre i sæsonen 2018/ 2019?

(Svar: FC København)



2. Han har spillet 452 kampe, hvilket er det højeste antal spillede kampe i superligaen til dato. Han har spillet i Vejle, FC København og AaB. 419 af kampene var i AaB-trøjen. Hvilken spiller er det?

(Svar: Rasmus Würtz)



3. Hvor mange hold spillede i superligaen i sæsonen 2020/2021?

(Svar: 12)





Gruppe B



1. Hvilket dyr kan man se i FC Københavns logo?

(Svar: En løve)



2. Med sine 145 mål i 355 kampe er han den mest scorende spiller i Superligaens historie. Hvem er han?

(Svar: Morten (’Duncan’) Rasmussen)



3. Jacob Rinne står på mål for det svenske landshold, men til daglig spiller han i en dansk Superligaklub. Hvilken?

(Svar: AaB)



Gruppe C



1. På sin fødselsdag 1. marts 2020 blev Jeppe Kjær indskiftet til sin debut i AC Horsens. Dermed var han den yngste spiller nogensinde til at spille i Superligaen på det tidspunkt. Hvor gammel blev han på debutdagen?

(Svar: 16 år)



2. Der er plads til over 17.000 tilskuere på Esbjerg Stadion, og det er landets fjerdestørste. Hvad hedder deres stadion?

(Svar: Blue Water Arena)



3. Denne tidligere AaB-målmand har skrevet en bog, der hedder ”1000 på rød”, men han er også den målmand der har reddet flest straffespark i Superligaen. Hvad hedder han?

(Svar: Jimmy (Kjær) Nielsen)



Talemåder



Gruppe A



1. Ifølge talemåden, hvilket dyr har man så barberet, når man har fået løst et problem?

(Svar: En ged)

2. Færdiggør ordsproget: “Æblet falder ikke langt fra…”

(Svar: Stammen)



3. Når man vil bede nogen om at slappe af eller tage det roligt, er der et dyr, man beder dem om at klappe. Hvilket dyr?

(Svar: En hest)



Gruppe B



1. Hvilket dyr siger man, at man måtte sluge, når man går med til noget, man ikke har lyst til?

(Svar: En kamel)



2. Færdiggør ordsproget: “Man kan ikke se skoven for bare…”

(Svar: Træer)



3. Hvad siger man, at Fanden tager, hvis man rækker ham en lillefinger?

(Svar: Hele hånden/ armen)



Gruppe C

1. Ifølge talemåden, hvad siger man så, at et brændt barn skyr?

(Svar: Ild(en))



2. Færdiggør talemåden: “En fugl i hånden er bedre end ti på…”

(Svar: Taget)



3. I mørke er alle katte, ifølge talemåden, én bestemt farve. Hvilken farve?

(Svar: Grå)







Tintin-tegneserier



Gruppe A

1. I hvilket land foregår det meste af handlingen i ”Den blå Lotus”?

(Svar: Kina)



2. Der optræder en distræt professor i flere af Tintinhistorierne. Hvad hedder han?

(Svar: (Professor) Tournesol)



3. Hvad er Kaptajn Haddocks yndlingsdrik?

(Svar: Whisky)



Gruppe B

1. Hvad hedder de to uheldige detektiver i Tintin-historierne?

(Svar: Dupond og Dupont)



2. I hvilket sydamerikansk land foregår albummet ”Soltemplet”?

(Svar: Peru)



3. Hvad hedder kaptajn Haddocks slot?

(Svar: Møllenborg)







Gruppe C

1. Hvilket land i Nordatlantenbesøger Tintin og kaptajn Haddock i albummet, ”Den mystiske stjerne”?

(Svar: Island)



2. I hvilken storby foregår en stor del af handlingen i ”Tintin i Amerika”?

(Svar: Chicago)



3. Hvad hedder Tintins kinesiske ven, der er forsvundet i albummet ”Tintin i Tibet?

(Svar: Tchang)





Tøjmærker



Gruppe A



1. Hvad hedder sportstøjsbrandet, som er kendt for sine tre striber på siden?

(Svar: Adidas)



2. Hvad hedder den multinationale svenske modekæde, som laver meget billigt tøj, og er et af de største på verdensplan?

(Svar: H&M (Group)/ Hennes & Mauritz (AB))

3. Hvilket amerikansk mærke producerer sko til skateboardverdenen, og er særligt kendt for deres sneakers med vaffelmønstret sål?

(Svar: Vans)



Gruppe B



1. Hvilket sportstøjsbrand hedder det samme som en stor katterace, der lever i Nord- og Sydamerika?

(Svar: Puma)



2. Hvad hedder tøjmærket, som altid har en lille grøn krokodille på brystet på deres polo-trøjer?

(Svar: Lacoste)



3. Dette tøjmærke er mest kendt for deres undertøj og parfumer, men også for at lave samarbejder med bl.a. Justin Bieber og Billie Eilish. Hvilket tøjmærke?

(Svar: Calvin Klein)





Gruppe C



1. Hvad hedder det franske luksus-brand, som først blev kendt for at lave kufferter, men i dag også laver luksustøj, tasker, sko og mobilcovers?

(Svar: Louis Vuitton)



2. Denne tyske tøjdesigner døde i 2019. Han var meget kendt for sin påklædning, hvidt hår i hestehale, sorte jakkesæt og store solbriller, og han er portrætteret i sit logo. Hvad hed han?

(Svar: Karl Lagerfeld)



3. Dette eksklusive italienske varemærke startede med at producere tasker og lædervarer. I dag laver de også smykker, ure og tøj til både børn og voksne. Logoet er to G’er. Hvilket mærke tænker vi på?

(Svar: Gucci)





Joker Lokal

1. Om foråret er hanblomstens rakler på dette træ populære hos børn, da de er bløde og rare at røre ved. Raklerne bliver ofte kaldt for gæslinger. Hvilket træ er det?

(Svar: En pil/ pilebusk/ piletræ)



2. Denne kunstretning opstod inden for malerkunsten i Frankrig omkring 1870, og navne som Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro repræsenterer denne kunstretning. Hvilken kunstretning tænker vi på?

(Svar: Impressionisme)



3. Som følge af Watergate-skandalen valgte denne præsident i 1974 at gå af for at undgå en rigsretssag. Hvad hed han?

(Svar: (Richard) Nixon)



4. Ariana Grande udgav i februar 2019 et nyt album. Hvad hedder albummet?

(Svar: Thank U, Next)



5. Før muligheden for at gemme på CD-ROM og USB-nøgler, gemte man på små firkantede enheder, som man puttede i et drev. Hvad hedder de?

(Svar: Disketter/ floppydisks)



6. Dette kendte og kritiserede kunstværk er skabt af kunstneren Piero Manzoni i 1961. Det består af 90 dåser. Hvad indeholder disse dåser?

(Svar: Lort/ 30 gram af Manzonis egen afføring)



7. Hvilken nordjysk forfatter har skrevet bogserien ”Ravnenes hvisken” om pigen Anne, de nordiske guder og Ragnarok?

(Svar: Malene Sølvsten)



8. Af Antikkens Syv Vidundere er det kun de over 4.000 år gamle pyramider ved Giza, der stadig står. Hvad hedder den største af pyramiderne?

(Svar: Keops(-pyramiden))



9. Denne saltede og røgede udskæring af svinekam eller svineryg bliver ofte brugt som pålæg, men kan også serveres kogt med tilbehør som fx grønlangkål eller stuvede grøntsager og brunede eller hvide kartofler. Hvad hedder udskæringen?

(Svar: Hamburgerryg)