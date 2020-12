Valfarter til centeret

Der er lang kø ved Rødovre Centrum her til aften Foto: Presse-fotos.dk

corona Der er i øjeblikket et mindre bilkaos ved Rødovre Centrum, hvor Magasin og flere butikker holder åbent til midnat i forlængelse af tvangslukningen af landets storcentre fra i morgen

Af Christian Valsted

“God plads, god afstand og højt julehumør,” Sådan lyder det i en besked på Rødovre Centrums facebookprofil her til aften, hvor de oplyser, at Magasin og flere andre butikker holder åbent frem til klokken 24 i dag.

På parkeringspladserne og på vejene omkring centeret er der snarere julekaos end højt julehumør. Biler holder i lange rækker for at komme ind i centeret og gjort de sidste juleindkøb.

Fra imorgen vil Rødovre Centrum nemlig være lukket ned sammen med landets øvrige storcentre og butiksarkader. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen på aftenens coronapressemøde, hvor en lang række nye restriktioner blev præsenteret. Og kort efter den besked begyndte kunderne at strømme til centeret.

Sådan ser de nye restriktioner ud: