Udvisninger kostede point i Esbjerg

Esbjerg knuste Rødovre i det vestjyske. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Esbjerg var pivskarpe i powerplay og sendte Rødovre hjem til en corona-befængt Vestegn uden point, så det blev heller ikke denne gang, at tyrene vandt i Jylland.

Af Peter Fugl Jensen

Magnus Povlsen udlignede til 1-1, hvilke var Povlsens tredje mål i denne sæson. Sidst han fandt vej til nettet, var den 13. oktober, hvor modstanderen var Esbjerg.

Magnus Povlsen er i øvrigt Rødovre næstmest producerende back med 12 point – kun overgået af Dylan Busenius, der har 15 point og såmænd har også scoret tre mål hidtil i sæsonen.

En ny god trend er startet for Rødovre, der ikke har lukket mål ind i første skift i de seneste to kampe. Enten har 1. kæden lukket mål ind i 1. skift i 2. eller 3. periode i rædselsfuldt mange kampe, men det er altså ikke sket to kampe i træk.

Midtvejs i kampen blev Trevor Cheek ramt af 2+2 minutter, først for cross-checking og dernæst for slashing.

I løbet af udvisningsminutterne, midtvejs i 2. periode, havde Janis Voris 12 redninger – mens et gik i mål. 10 af de 12 afslutninger kom fra en af Esbjergs udenlandske spillere.

Rødovre er sjældent gode i 2. periode og der kunne også noteres hele 25 skud mod Voris i denne periode, mens tyrene havde fire afslutninger.

At Rødovres defensiv stadig er mangelfuld beviser de mange skud mod holdet og denne søndag var ikke anderledes. Formstærke Esbjerg havde totalt 46 skud på mål.

Efter 32 minutter og 45 sekunder blev hjemmeholdet ramt af sin første udvisning. Eneste skud på mål i spil fem mod fire stod Esbjerg for, men så sendte vestjydernes Wiley Sherman pucken ureglementeret ud af spil, hvilket betød 1 minut og 17 sekunder i spil 5 mod 3.

Den chance lod Rødovres første powerplay formation ikke gå til spilde, da den tidligere esbjergspiller Trevor Cheek udlignede til 2-2.

Det jyske overtag i spil og chancer betød, at Janis Voris måtte kapitulere yderligere to gange, inden de to hold kunne skøjte til pause.

I den sidste periode scorede den brandvarme Phillip Schultz og skabte lidt spænding i kampen, men det holdt ikke længe og i stedet for en spændingsmættet afslutning, så gled tyrene i den vestjyske olie og kunne drage hjem til en corona-befængte Vestegnen med et nyt resultatmæssigt kedeligt besøg i det jyske.

Ud med målmanden. Træner Thor Dresler er frisk i sin coching og med knap tre minutter tilbage af kampen blev Voris hevet ud til fordel for en ekstra spiller. Jagten på en reducering blev sat ind, men Rødovres sats betød i stedet en scoring til hjemmeholdet.