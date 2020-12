Udvid din online forretning til flere lande

SPONSORERET INDHOLD Hvis du i forvejen har en forretning og gerne vil ud på flere udenlandske markeder, så kan det give god mening at bruge 5 minutter på at læse denne her artikel igennem. Der er nemlig mange ting man skal have in mente for at undgå tabte bolde og fejl, som i sidste ende kan forværre dine chancer for succes i udlandet.

Oversæt din hjemmeside til flere sprog

I mange tilfælde er din hjemmeside enten dit visitkort eller platformen hvor forretningen foregår. Derfor er det essentielt at du oversætter din hjemmeside, så besøgende fra udlandet kan anvende dig hjemmeside og forstå dit koncept. I de fleste tilfælde kan du anvende oversættelsesbureauer som Alphatrad eller professionelle freelancere med erfaring indenfor teknisk og professionel oversættelse.

Ram nye kunder gennem søgemaskiner

Mange online forretninger får deres kunder gennem Google enten organisk eller betalt gennem Google Ads. Når du rykker over på et nyt udenlandsk marked, kan det godt give mening at anvende Google Ads til at teste vandene på diverse søgeord som er relevante for din forretning. På den måde kan du med det samme annoncere og finde de rigtige søgeord igen. Når du ved hvilke søgeord der er gode for din forretning, kan du begynde at optimere din hjemmeside, så den også kan findes organisk på disse søgeord.

Som grundlag er det dog vigtigt, at din hjemmeside er oversat til det givne sprog, så de besøgende ikke bliver forvirrede og forstår dit koncept fuldt ud.

Udvid din markedsføring til andre kanaler

Der er uendelige mange muligheder for online annoncering nu til dags. Det kan blandt andet være influencer marketing, hvor du betaler diverse kendte personer penge eller genstande for, at de vil promovere dit brand. Derudover kan du overveje om sociale medier kunne være en god markedsføringskanal for din forretning. Eksempelvis kunne dette være LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Reddit og mange flere medier.

Alt i alt er det vigtigt, at du foretager dig en analyse af dine nuværende kunder og bruger dem som baggrund for at undersøge kunderne i udlandet. På den måde har du en basis, som du kan anvende til at eksponere netop den målgruppe som er passende for dit produkt eller service.

Når du har den digitale markedsføring på plads, så kan det give god mening at udvide til andre kanaler hvor du også kan ramme forbrugerne. Hvis din forretning henvender sig en bestemt geografisk lokation i et land, så kunne offline reklameringsmuligheder som display bannere, plakater og lignede godt kunne betale sig.