Tusinder ser musikvideoer fra musikskolen

Forleden sang korskolen også Lucia. Nu hitter deres videoer på nettet.

Af André Bentsen

Rødovre Korskole skulle have holdt deres årlige ‘Vi synger julen ind’ koncert i Islev Kirke søndag den 20. december. I stedet kan du nu se koncerten, når det passer dig hjemme fra sofaen. Og også andre koncerter.

“Fordi vi længe har været klar over, at den ville blive aflyst, har vi god tid flyttet vores ressourcer hen til at producere musikvideoer med de sange, der skulle have været på programmet til koncerten,” forklarer Jonas Hunt, organist ved Islev Kirke. Hver video præsenteres af en person med tilknytning til enten Korskolen eller Rødovre. Videorne er filmet og redigeret af Nesrin Mahmoud, som er en lokal videograf.

“Videoerne er næsten klar. Den første, som var Lucia-sangen, blev offentliggjort på musikskolens, korskolens og Islev Kirkes Facebook profil og er set 3.300 gange.