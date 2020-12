Det er vigtigt, ingen dør alene, mener vågekonerne.

VÅGETJENESTEN Som tidligere hjemmeplejer er Helena på 73 år ikke i tvivl: Tryghed og nærvær er det vigtigste, når man er døende.

Af André Bentsen

Bliv vågekone For at være med i tjenesten skal du: 1. have erfaring med omsorg for døende

2. være moden og ansvarsfuld

3. være psykisk robust

4. overholde tavshedspligten Hvis du vil videmere, så kontakt Florine de Jong på telefonnummer: 21 44 27 30 eller E-mail: binks1937@gmail.com

Helena gik på pension som 68-årig.

Allerede inden hun havde sidste arbejdsdag, havde hun besluttet sig for, at den nyvundne fritid skulle bruge på frivilligt arbejde.

”I mine unge dage havde jeg arbejdet som sygehjælper i både Tyskland og Danmark, hvor jeg også havde været ansat i hjemmeplejen. I mit arbejde havde jeg flere gange oplevet dødsfald og følt det som en rørende oplevelse at måtte være tilstede ved et menneskes afslutning på livet,” siger Helena og tilføjer:

”Derfor gav det mening for mig at blive vågekone i Røde Kors i Rødovre.”

Det har hun været i fem år nu og har ingen planer om at stoppe foreløbig.

Det er nemlig ikke kun en hjælp til den døende, der er vigtig.

”Vi bliver tilkaldt i de tilfælde hvor den døende ikke har pårørende, som kan våge i de sidste timer eller når de pårørende trænger til aflastning,” fortæller Helena.

Det er ikke hårdt

Hun bliver tit spurgt, om det ikke er trist og hårdt at sidde hos et døende menneske.

”Nej, det er det ikke,” starter Helena og tilføjer så:

”Det er ikke altid, at jeg er i kontakt med det menneske jeg sidder hos. Men der, hvor jeg kan tale med ham eller hende, oplever jeg glæde over, at jeg er der og kan holde i hånd eller snakke lidt sammen. Det er tryghed og nærvær, der er det vigtigste.”

Hun arbejder hver dag ud fra mottoet om, at ingen mennesker skal dø alene omsluttet af mørke, eller som veninden og kollegaen i Vågetjenesten, Birthe på 70 år siger:

”For vågerne har det en ganske særlig betydning at tænde lys og være tilstede i livets allersidste stund.”