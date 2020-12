Trænerduo på plads i Avarta

Marc Thevis, til venstre, og Patrick Scheibel er overbevist om, at de kan føre Avarta frem i tabellen. Foto: Brian Poulsen

fodbold Fra den 1. januar hedder cheftræneren for Avarta Marc Thevis, som har taget Patrick Scheibel med som assistenttræner. Trænerduoen er overbevist om, at Avarta forbliver i divisionerne.

Af Peter Fugl Jensen

Den 39-årige Marc Thevis, med en fortid i blandt andet Helsingør, Roskilde og Hvidovre, er klar til at udfordringen op og få Avarta længere op i tabellen. Det bliver i samarbejde med assistenttræner Patrick Scheibel, der også har været træner i Helsingør.

”Vi går op i fællesskab, truppen er en enhed og der løftes i flok,” siger Marc Thevis og kommer tættere på arbejdet med sit nye job i Avarta.

”Jeg kender holdet efter at have set dem indgående i løbet af efteråret. Vi er kommet til en god og solid arbejderklub, med stærke værdier som hårdt arbejde, hvilket jeg kan sammenligne med mig selv, for jeg ser Avarta have de samme værdier som jeg.”

”Efter det som jeg har set, er jeg overbevist om, vi kan løfte de her spillere, men også formå at skabe resultater,” siger Marc Thevis.

En ung trup

Avarta er en ung trup og Thevis nævner hurtigt, det er den 4. yngste trup i de to 2. divisioner med en gennemsnitsalder på 22,3 år.

”Vi er et ungt hold, som skal ud og løbe og slås kombineret med klogskab, men det klart, med den placering vi har, så skal vi også ud og jage. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at komme fra hjul og indfri ønsket om at blive i 2. division. Det bliver hårdt og svært, men det kan lade sig gøre og jeg tror på de her spillere,” slår Thevis fast.

Han nævner, at placeringen ikke er helt fortjent, for Avarta har lidt flere 1-måls nederlag og generelt haft stolpe-ud i efteråret.

Gode profiler

Trænergerningen starter den 1. januar og pt. er der ikke tale om, at Thevis og Scheibel tager flere spiller med.

”Det kan jeg slet ikke svare på nu, først skal jeg lære holdet ordentlig, altså virkelig ordentlig at kende og lige nu er ingen dømt ude, for alle starter fra nul, men som alle andre er vi selvfølgelig interesseret i at have så slagkraftig trup som muligt,” siger Thevis, der gerne vil nævne nogle spillere som profiler.

”Emil Thomsen er en klassespiller, ligesom Morten Nielsen har oplagte kvaliteter og så er Emil Wass vokset helt vildt. Jeg synes, at forsvaret ser stærkt ud og aksen op igennem midten er god, så fundamentet er der.”

Myreflittig

Forsøg at beskrive jer som trænerteam?

”Vi er myreflittige og hårdt arbejdende. Min beskrivelse er passionerede, engagerede, faglige og i øjnehøjde med spillerne, som vi kommer til at bede om at gå hele vejen og æde sig selv, så det skal vi også,” svarer Thevis.

”Min opgave bliver at tage mig af standard-situationer, video, træningsevaluering og være sparringspartner til Marc,” siger den 30-årige Patrick Scheibel, der bliver suppleret af cheftræneren:

”Patrick er en god sparringspartner, fordi han ser andre ting end mig. Han er mine blinde øjne,” tilføjer han, inden Patrick fortsætter:

”Jeg har især fokus på at se mennesket bag spilleren og vi har en masse erfaring med at gå tæt på vores spillere, som skal give den gas og slippe håndbremsen.”