Tips til at udleje din første ejendom

SPONSORERET INDHOLD Hvis det er første gang du skal udleje en bolig, så er der mange ting man skal huske på. Dette er især vigtigt for at undgå pludselige omkostninger og bøvl med din lejer. Desuden er der også nogle ekstra ting du kan gøre for at maksimere huslejen i perioden.

Kosmetiske renovationer kan godt betale sig

I mange tilfælde kan det godt betale sig at lave en kosmetisk renovation i form af maling, lakeringer af træ, gulvafslibning og lignende. Disse tiltag er hjælper selvfølgelig også holdbarheden og er derfor ikke kun kosmetiske. Dog er noget som lejere især holder øje med og derfor giver det dig muligheden for, at kunne tage ekstra i husleje.

Jo flere folk der gerne vil flytte ind i netop din ejendom, jo mere kan du tillade dig at spørge efter. Det er et simpelt spørgsmål om udbud og efterspørgsel, så som udlejer er det dit job at gøre den ejendom så attraktiv som mulig uden at bruge alt for mange ressourcer. Eksempel kan du slå græsset, trimme hækken og lignende for at gøre boligen mere attraktiv.

Find den rette lejer

Det er vigtigt at du gør dit bedste for at finde den rette lejer. En god lejer værdsætter man ikke rigtig før man har haft en meget dårlig lejer. Den gode lejer passer på ejendommen som var det deres egen, betaler regninger til tiden og er generelt bare fornuftige personer. Årsagen til at man ikke værdsætter denne typer lejer på forhånd er, at man ikke rigtig bliver mindet om dem, da de har styr på sagerne og i sjældent tilfælde kontakter en, hvis der skulle være noget i vejen med ejendommen.

En dårlig lejer misligholder ens kontrakt og er generelt ikke særlige fornuftige ved lejligheden. Det kan fx være at de har kæledyr selvom, at de ikke må det i forhold til kontrakt, hvilket kan resultere i lugten af tis, lort, krads på gulvet og lignende små skræmmer i boligen. En anden pointe er hvis lejeren ikke passer på boligen. Slæber de møbler langs gulvet, spilder vand på gulvet, glemmer udluftning og lignende. Så kan det hurtigt løbe op i mange penge når du skal have det ordnet til næste lejer.

Du kan finde den rette lejer ved at lave interviews i diverse spørgerunder. Hvis lejeren har en god grund til at være i din bolig, er det ofte et tegn på, at det bliver en god lejer. Spørgsmålene man kan stille er fx hvorfor man gerne vil bo her, hvad man laver i denne her by, hvad man laver i hverdagen og lignende. På den måde kan du få et bedre indtryk af hvem lejeren er.

Hvis lejeren ikke har nogen årsag til at flytte ind udover at de bare mangler et sted hvor de kan bo, så kan det potentielt koste mange penge. Det kunne fx være nogen som ikke har boet ude selv og ikke ved hvordan man lavet basis rengøring eller en som lige er blevet smidt ud af deres egen bolig.