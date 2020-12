Tidligere verdensmester donerer grej til genbrugsbutik i Islev

Tidligere professionel badmintonspiller Thomas Laybourn (t.v.) og Jonna Glifberg (t.h.), som er frivillig i Blå Kors' genbrugsbutik i Rødovre. Foto: Presse

genbrug Genbrugsbutikken Blå Kors på Islev Torv har gjort lidt af et scoop. Den tidligere verdensmester i badminton Thomas Laybourn har doneret brugte ketchere, træningstøj og tasker til butikken, som kommer på auktion på lørdag.

Af Christian Valsted

Fakta Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som hjælper socialt udsatte mennesker i Danmark.

Den professionelle badmintonkarriere er forbi, men den tidligere verdensmester i mixed double fra 2009, Thomas Laybourn, formår stadig at ramme plet og nu slår han blandt andet et slag for udsatte børn og unge i Danmark.

I samarbejde med en række klubber på Sjælland har han indsamlet en masse badmintonudstyr, som han nu har valgt at donere til Blå Kors genbrugsbutik på Islev Torv. Mange af tingene kommer til salg i butikken den 12. december, men hvis du altid har drømt om at eje en badmintonketcher, der er blevet spillet med i All England-finalen, så skal du være klar lørdag den 5. december, hvor udvalgte ting vil blive bortauktioneret i Islev.

“Jeg har rejst verden rundt og oplevet, at der findes mennesker, der har brug for hjælp. Også i Danmark. Det har altid ligget mit hjerte nært, at kunne give noget tilbage og hjælpe andre. Jeg synes, det er et rigtig godt match, at kunne give tingene til Blå Kors, som også blandt andet hjælper børn og unge,” udtaler Thomas Laybourn.

Byd på OL-trøje

Thomas Laybourn driver i dag virksomheden Badminton Power, hvor han træner unge talenter i Hørsholm.

De mange ketchere, sportstasker og andet badmintonudstyr, som han har doneret, bliver sat til salg på lørdag den 5. december i forbindelse med et arrangement, hvor man også vil kunne byde på nogle helt særlige genstande. Blandt andet en t-shirt, som Thomas Laybourn har haft på under OL.

“Jeg synes, det er flot, når man tænker, hvordan overskudsvarer kan komme andre mennesker til gavn. At vi kan sælge tingene og skaffe midler til at hjælpe børn, unge og voksne i Danmark. Det er mit håb, at Thomas Laybourn og badmintontalenterne oplever, at de får en god oplevelse med at donere. At de føler de gør en forskel,” siger Anders Christensen, som er chef for Blå Kors Genbrug.

Udover auktionen, vil Thomas Laybourn også selv være til stede i Blå Kors’ genbrugsbutik på lørdag hvor han vil skrive autografer.

Arrangementet på Islev Torv finder sted fra klokken 13-15