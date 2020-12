Tandpine over julen? Sådan gør du

SPONSORERET INDHOLD Julen er dejlig, den er fredelig og den er notorisk kendt for hygge, nærvær og søde sager. Måske lidt for mange søde sager.

Af SPONSORERET INDHOLD

Derfor kan den hyggelige julestemning desværre blive spoleret af pludselig tandpine – og hvad gør man så? Vi har spurgt vores tandlæge i Ishøj til råds, så der ikke går tandpine i traditionerne!

Akutte tandproblemer mellem jul og nytår? -Der findes råd for sagen

Normalt ville du ringe til din tandlæge og få en akut tid, men de fleste tandklinikker har lukket imellem jul og nytår, hvilket betyder, at du i stedet må kontakte tandlægevagten i dit nærområde.

Du bør finde tandlægevagtordningen for din egen region og se, om du f.eks. kan møde op uden tidsbestilling eller hvem du skal kontakte for at få en aftale på plads.

Tandlægevagterne findes over hele landet, men der kan være en mindre køretur til den nærmeste, hvis du bor i en mindre by.

Det kan du selv gøre i juletiden, hvis du vil minimere risikoen for tandpine

Hvis du ved, at du har en større risiko for at opleve tandpine eller lignende, kan du agere præventivt hen over julen ved at følge disse råd, som er udstukket af Tandlægeforeningen.

Tygger du i hårde ting, som f.eks. en sprød flæskesvær, nødder eller slik som har ligget på køl, kan du tygge mere forsigtigt, så du undgår pludselige skader som knækkede tænder eller tilsvarende.

Fordi slik og konfekt spiller en stor rolle for hyggen over julen, kan du også tænke over dine vaner her. ’Snacker’ du meget ind imellem dagens rigtige måltider, kan det gøre risikoen for huller større. Det skyldes ikke mindst, at meget af slikket kan finde på at klistre sig til tænderne, hvormed det sidder direkte op af dem og kan skade mere. Husk at det ikke kun er slik og chokoladen, som har de klistrende egenskaber, men også tørret frugt, som også indeholder meget sukker.

Da man typisk spiser – og drikker – mere usundt i juletiden, kan du med fordel børste dine tænder mere grundigt – som minimum hver morgen og aften med en tandpasta med fluor, hvor du børster mindst 2 hele minutter. Men børst gerne tænderne en ekstra gang – blot i denne tid, hvor der indtages usædvanligt meget sukker sammenholdt med årets øvrige dage.