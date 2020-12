Tabte målrigt opgør

Amalie Glass viste gode takter i kampen mod TMS Ringsted. Foto: Brian Poulsen

Håndbold I et jævnbyrdigt og underholdende opgør, tabte Rødovre HKs første divisions damer til TMS Ringsted, i en kamp hvor de to hold havde problemer med, at få forsvaret til at hænge sammen, hvilket gav de to holds angribere let spil i et målrigt opgør.

Af Flemming Haag

Jævnbyrdig første halvleg.

Rødovre HK stillede op til kampen mod TMS Ringsted uden Katrine Clasen og formstærke Sophia Lind Nielsen, der begge er skadet.

En lige åbning på kampen, og de to hold fulgtes ad til stillingen 3-3, hvor der var spillet ni minutter. Så tog gæsterne over, og kom foran 5-8 midt i halvlegen.

Så kom Nicole Leonhardt på banen, og præsterede fire scoringer i træk, så hjemmeholdet fik reduceret til 9-10 hvor der resterede ti minutter af første halvleg.

Caroline Nielsen udlignede med en scoring fra fløjen, inden gæsterne med to scoringer, kom på 10-12 fem minutter inden pausen.

Der var comeback til Amalie Rasmussen som reducerede til 12-13 og Caroline Nielsen fra fløjen til 13-14. Det blev 14-15 på en scoring af Rikke Bundgaard, i en hektisk afslutning på første halvleg.

Kort før pausen kom Ringsted igen foran med to mål, men inden pausefløjtet, sendte Amalie Rasmussen bolden ind i det ene målhjørne, til pause stillingen 15-16.

En tempofyldt og underholdende første halvleg, hvor de to holds angribere havde let spil, overfor to forsvar der ikke ramte niveau.

Underholdende og spændende anden halvleg.

Ringsted kom med to scoringer bedst fra start efter pausen. Amalie Hjorth fik reducerede til 16-18 og 17-19 inden Nikoline Brøns fik reduceret til 18-19. Amalie Glass fik med to scoringer udlignet til henholdsvis 20-20 og 21-21, otte minutter inde i anden halvleg.

Hjemmeholdet kom foran for første gang, da der var spillet ti minutter. Christina Søndergaard scorede til 22-21. Umiddelbart efter, tillod hjemmeholdet at misse et straffekast. Midt i halvlegen var stillingen 24-24 inden Rikke Bundgaard og Nikoline Brøns bragte RH foran 26-24, og burde have lukket kampen.

TMS Ringsted kom tilbage, og fik udlignet til 27-27 med fem minutter tilbage af kampen, som er fuldstændig åben. Louise Hansen sendte gæsterne på sejerskurs, men Nicole Leonhardt fik udlignede til 28-28, i en vanvittig hektisk og spændende afslutning.

Ringsteds Natascha Wollesen som voldte RH store problemer igennem hele kampen, scorede til 28-29. Hjemmeholdet havde mulighed for at udligne på kampens sidste angreb, men det blev forhindrede af en teknisk fejl. En RH spiller forhindrede gæsterne i at starte et kontraangreb, og det takserede dommerparret til et straffekast, som gæsternes Sylvie Gamys sendte i mål til slutstillingen 28-30.

Det var ikke meget de to holds målmænd fik fat i, i løbet af kampen, men gæsternes keeper præsterede flere store redninger i slutfasen, og det blev afgørende for kampens resultat.

Det var et underholdende og spændende opgør, hvor begge hold kunne scorer forholdsvis ubesværet, da de to hold ikke kunne få forsvaret til, at hænge sammen.

Hjemmeholdets Amalie Hjort, Nicole Leonhardt og Amalie Glass skilte sig ud, på et RH mandskab der leverede mange gode præstationer.

Næste kamp:

Søndag den 13. december kl. 16:00 mod Ringkøbing Håndbold i Green Sports Arena Rofi-Centret.